محققان یک علت غیرمنتظره را برای پوسیدگی دندان و بیماری لثه کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان روسی از دانشگاه سچنوف کشف کرده‌اند که برخی از دارو‌های مورد استفاده برای درمان بیماری‌های قلبی عروقی می‌توانند باعث خشکی شدید دهان شوند و خطر پوسیدگی دندان و بیماری لثه را افزایش دهند.

دانشمندان توضیح دادند که مطالعه آنها بر نمونه‌های منحصر‌به‌فرد مایعات دهانی به دست آمده از بیماران قلبی متکی است. تجزیه و تحلیل این مایعات نه تنها وضعیت دهان را نشان می‌دهد، بلکه سلامت کلی را نیز منعکس می‌کند. ترکیب بزاق می‌تواند التهاب، آسیب به قلب و ریه‌ها را شناسایی کند و حتی وجود ویروس‌هایی مانند کووید-۱۹ را تشخیص دهد.

این مطالعه شامل ۲۱۹ بیمار مبتلا به فشار خون بالا، بیماری عروق کرونر و سایر بیماری‌های قلبی بود که برای درمان این مشکلات دارو مصرف می‌کردند. دانشمندان دریافتند که هرچه بیمار دارو‌های قلبی بیشتری مصرف کند، بزاق کمتری تولید کرده و دهانش اسیدی‌تر می‌شود. بارزترین اثر در بیمارانی که هم داروی فشار خون و هم رقیق‌کننده خون مصرف می‌کردند، مشاهده شد.

دانشمندان تأیید می‌کنند که این عارضه جانبی را می‌توان بدون قطع دارو مدیریت کرد. معاینات منظم دندانپزشکی، دهانشویه‌ها و دارو‌های تقویت‌کننده مینای دندان می‌توانند به کاهش خطر پوسیدگی و بیماری لثه کمک کنند.

کارشناسان سلامت هشدار می‌دهند که برخی از دارو‌های قلب و فشار خون، مانند دارو‌های ادرارآور، می‌توانند بر سلامت اندام‌های حیاتی مانند کلیه‌ها و کبد تأثیر بگذارند، زیرا باعث تسریع از دست دادن مایعات از بدن می‌شوند. بنابراین، باید طبق دستورالعمل پزشک، مصرف آنها بسیار دقیق باشد.

منبع: Lenta.ru