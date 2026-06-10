معاون مرکز پزشکی حج و زیارت اعلام کرد: تا پایان وقت روز ۱۹ خرداد ماه بیش از ۲۰۵ هزار خدمت درمانی و بهداشتی به زائران ارائه شده و این خدمات تا پایان حضور حجاج در عربستان ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت؛ دکتر علی‌اکبر جنگجو با تشریح آخرین آمار خدمات درمانی گفت: از مجموع خدمات ارائه‌شده، ۷۴ هزار ویزیت عمومی، ۲۴ هزار ویزیت تخصصی، ۸ هزار خدمت پرستاری و ۷۹ هزار نسخه دارویی ثبت شده است. همچنین در بخش آزمایشگاهی نیز بیش از ۴ هزار خدمت به زائران ارائه شده است.

وی با بیان اینکه درمانگاه‌های مکه همچنان فعال هستند، افزود: با خروج تدریجی زائران از عربستان، بخشی از نیرو‌های درمانی نیز به کشور بازمی‌گردند. این روند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که در حالی‌که تاکنون ۵۲ درصد زائران به کشور بازگشته‌اند، تنها حدود ۲۷ درصد از کادر درمان اعزامی به ایران مراجعت کرده‌اند تا ارائه خدمات به زائران باقی‌مانده بدون وقفه ادامه یابد.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت در ادامه از انتقال ۲۶۴ بیمار به بیمارستان‌های سعودی خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ زائر ایرانی در بیمارستان‌های عربستان بستری هستند و روند درمان آنان تحت نظارت و پیگیری تیم پزشکی حج در حال انجام است.

جنگجو با اشاره به بهبود شاخص‌های سلامت و درمان در حج امسال تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، وضعیت خدمات درمانی و سلامت زائران نسبت به سال‌های گذشته ارتقا یافته و کیفیت ارائه خدمات در بخش‌های مختلف بهبود قابل توجهی داشته است.

وی همچنین به برگزاری نشست برنامه‌ریزی حج آینده در مکه مکرمه اشاره کرد و گفت: در این جلسه، موضوع انتخاب کادر درمان، شاخص‌های ارزیابی نیرو‌ها و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز متناسب با شرایط و نیازسنجی‌های حج سال آینده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت از آغاز فراخوان جذب کادر درمان حج تمتع ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: این فراخوان از امروز آغاز می‌شود و تا چهارم تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته فرآیند انتخاب کادر درمان حج در این بازه زمانی آغاز نمی‌شد، اما امسال تلاش شده است تا این روند زودتر و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر انجام گیرد.

جنگجو در پایان از برنامه‌ریزی برای انجام معاینات و بررسی استطاعت جسمی متقاضیان حج تمتع پیش از واریز وجه خبر داد و گفت: در تلاش هستیم پس از انتخاب کادر درمان و فراهم شدن مقدمات اجرایی، فرآیند معاینات و تأیید استطاعت جسمی زائران حج تمتع سال آینده پیش از ثبت‌نام نهایی و واریز هزینه‌ها انجام شود.

برچسب ها: حج و زیارت ، درمان
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