شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آسفالت فرسوده در جاده روستای رومه به میغان در شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما سال‌های بسیاری است جاده مواصلاتی روستا‌های رومه و میغان در شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی دچار فرسودگی شدید روکش آسفالت شده، اما تاکنون هیچ اقدامی برای ترمیم و مرمت آن صورت نگرفته و ساکنان این منطقه به شدت از این وضعیت گلایه دارند.

شهروند خبرنگار ما در پیامی از این شرایط گلایه کرده و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام اینجا جاده روستای رومه به میغان در شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی است. چاله‌ها آن قدر عمر کرده‌اند که می‌شود بجای آسفالت در آن‌ها درخت کاشت! این جاده هر روز محل عبور کشاورزان وخودروهاست، اما هیچ اقدامی جهت مرمت و ترمیم آن صورت نگرفته است. وقتی چاله‌ها ماه‌ها بلکه سال‌ها در وسط جاده رها می‌شود، دیگر یک نقص عمرانی نیست. نشانه‌ای از بی توجهی به حقوق شهروندان وامنیت رانندگانی است که هر روز از این مسیر عبور می‌کنند. لطفا پیگیری کتید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.