باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وساطت شهید نصیرزاده برای ازدواج یک سرباز + فیلم

بخشی از صحبت‌های دختر شهید نصیرزاده درباره وساطت پدرش برای ازدواج یک سرباز را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایتی شنیدنی از روحیه مردمی و اخلاق مداری شهید عزیز نصیرزاده در دوران مسئولیتش را می‌بینید.

 

مطالب مرتبط
وساطت شهید نصیرزاده برای ازدواج یک سرباز + فیلم
young journalists club

شرایط سختی که حسن یزدانی برای شرکت در لیگ برتر کشتی متحمل شد + فیلم

وساطت شهید نصیرزاده برای ازدواج یک سرباز + فیلم
young journalists club

فرمانده‌ای که برای تک تک سربازان ارزش قائل بود + فیلم

وساطت شهید نصیرزاده برای ازدواج یک سرباز + فیلم
young journalists club

از مادران تا مهندسان، قدرت زنان ایرانی در وزارت دفاع + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کدام مواضع آمریکا مورد هدف حملات ایران قرار گرفت؟ + فیلم
۹۹۷

کدام مواضع آمریکا مورد هدف حملات ایران قرار گرفت؟ + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
پیش از نخستین سوت، آمریکا جنجال‌ساز شد + فیلم
۷۰۲

پیش از نخستین سوت، آمریکا جنجال‌ساز شد + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
ریشه پیوند یمنی‌ها با ایران و لبنان از کجاست؟ + فیلم
۶۵۴

ریشه پیوند یمنی‌ها با ایران و لبنان از کجاست؟ + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
پاسخ فوری ایران به تجاوز آمریکا زیر ذره بین تحلیلگران و رسانه‌ها + فیلم
۶۵۰

پاسخ فوری ایران به تجاوز آمریکا زیر ذره بین تحلیلگران و رسانه‌ها + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
رازهای فساد ترامپ + فیلم
۶۳۵

رازهای فساد ترامپ + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha