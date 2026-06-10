وساطت شهید نصیرزاده برای ازدواج یک سرباز + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u0648\u062d\u06cc\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0648 \u0627\u062e\u0644\u0627\u0642 \u0645\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0639\u0632\u06cc\u0632 \u0646\u0635\u06cc\u0631\u0632\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a\u0634 \u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n