سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه امنیتی در خلیج عدن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارش داد که یک قایق در خلیج عدن به یک کشتی باری نزدیک شد و تبادل آتش بین قایق و تیم امنیتی کشتی باری رخ داد که در نتیجه آن قایق دور شد.

این آژانس انگلیسی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تأیید کرد که مقامات تحقیقاتی را در مورد این حادثه آغاز کرده‌اند.

گروه انصارالله یمن دوشنبه گذشته «ممنوعیت کامل دریانوردی اسرائیل در دریای سرخ» را اعلام کرد و طبق بیانیه خود، هرگونه تحرکات اسرائیل در منطقه را به عنوان «اهداف نظامی» برای نیرو‌های خود در نظر گرفت.

در همین راستا روز گذشته سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله موشکی علیه آنچه «اهداف حساس اسرائیلی در منطقه یافا (تل‌آویو)»، انجام شده است و تأکید کرد که «این عملیات با دقت به اهداف خود دست یافته است».

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: خلیج عدن ، دریای سرخ ، انصارالله یمن
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