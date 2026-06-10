باشگاه خبرنگاران جوان- جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا نخستین جام جهانی تاریخ با حضور ۴۸ تیم است که براساس برنامهریزی فیفا در ۱۲ گروه ۴ تیمی برگزار میشود. در مجموع با برگزاری دیدارهای گروهی و حذفی تا دیدار فینال، ۱۰۴ مسابقه برگزار خواهد شد.
در این دوره از مسابقات جام جهانی برای اولین بار ۳۲ تیم راهی مرحله حذفی خواهند شد که باتوجه به حضور ۴ تیم در ۱۲ گروه، علاوه بر تیمهای اول و دوم، ۸ تیم برتر رده سومی هم شرایط صعود را خواهند داشت.
گروهبندی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا که جایگاه ایران در گروه G و جایگاه میزبانها در سه گروه A و B و D تعیین شده، به شرح زیر است:
گروه A: مکزیک، کرهجنوبی، آفریقای جنوبی و جمهوری چک
گروه B: کانادا، سوئیس، قطر و بوسنی و هرزگوین
گروه C: برزیل، مراکش، اسکاتلند و هائیتی
گروه D: آمریکا، استرالیا، پاراگوئه و ترکیه
گروه E: آلمان، اکوادور، ساحل عاج و کوراسائو
گروه F: هلند، ژاپن، تونس و سوئد
گروه G: بلژیک، ایران، مصر و نیوزیلند
گروه H: اسپانیا، اروگوئه، عربستان و کیپورد
گروه I: فرانسه، سنگال، نروژ و عراق
گروه J: آرژانتین، اتریش، الجزایر و اردن
گروه K: پرتغال، کلمبیا، ازبکستان و کنگو
گروه L: انگلستان، کرواسی، پاناما و غنا
از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص میشوند. برای اینکه تیمهای مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروهها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیمهای سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیمها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین میشوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارتهای زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعهکشی صورت میگیرد.
دیدار افتتاحیه جام جهانی پنجشنبه ۲۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه آزتک مکزیکوسیتی میان دو تیم مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز میشود. دیدار فینال، اما به میزبانی آمریکا خواهد بود که یکشنبه، ۲۸ تیر از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه متلایف رادرفورد نیوجرسی برگزار میشود.
سه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ با ۱۶ ورزشگاه آماده برگزاری ۱۰۴ مسابقه هستند که ۱۱ ورزشگاه در ایالات متحده آمریکا، ۳ ورزشگاه در مکزیک و ۲ ورزشگاه هم در کانادا قرار دارند. برنامه تمامی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در مرحله گروهی و حذفی تا فینال به شرح زیر است:
مرحله گروهی
تاریخ و ساعت مسابقات به وقت ایران است
پنجشنبه، ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵)
بازی ۱: مکزیک - آفریقای جنوبی/ ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم مکزیکوسیتی
جمعه، ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۲ خرداد ۱۴۰۵)
بازی ۲: کرهجنوبی - چک/ ساعت ۰۵:۳۰ - گروه A - استادیوم گوادالاخارا
بازی ۳: کانادا - بوسنی/ ساعت ۲۲:۳۰ - گروه B - استادیوم تورنتو
شنبه، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۳ خرداد ۱۴۰۵)
بازی ۴: آمریکا - پاراگوئه/ ساعت ۰۴:۳۰ - استادیوم لسآنجلس
بازی ۸: قطر - سوئیس/ ساعت ۲۲:۳۰ - گروه B - استادیوم بیاریا سانفرانسیسکو
یکشنبه، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۴ خرداد ۱۴۰۵)
بازی ۷: برزیل - مراکش/ ساعت ۰۱:۳۰ - گروه C - استادیوم نیویورک/نیوجرسی
بازی ۵: هائیتی - اسکاتلند/ ساعت ۰۴:۳۰ - گروه C - استادیوم بوستون
بازی ۶: استرالیا - ترکیه/ ساعت ۰۷:۳۰ - گروه D - ونکوور بیسی پلیس
بازی ۱۰: آلمان - کوراسائو/ ساعت ۲۰:۳۰ - گروه E - استادیوم هیوستون
بازی ۱۱: هلند - ژاپن/ ساعت ۲۳:۳۰ - گروه F - استادیوم دالاس
دوشنبه، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۵ خرداد ۱۴۰۵)
بازی ۹: ساحل عاج - اکوادور/ ساعت ۰۲:۳۰ - گروه E - استادیوم فیلادلفیا
بازی ۱۲: سوئد - تونس/ ساعت ۰۵:۳۰ - گروه F - استادیوم مونتری
بازی ۱۶: بلژیک - مصر/ ساعت ۲۲:۳۰ - گروه G - استادیوم سیاتل
بازی ۱۴: اسپانیا - کیپ ورد/ ساعت ۱۹:۳۰ - گروه H - استادیوم آتلانتا
سهشنبه، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵)
بازی ۱۳: عربستان - اروگوئه/ ساعت ۰۱:۳۰ - گروه H - استادیوم میامی
بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند/ ساعت ۰۴:۳۰ - گروه G - استادیوم لسآنجلس
بازی ۱۷: فرانسه - سنگال/ ساعت ۲۲:۳۰ - گروه I - استادیوم نیویورک/نیوجرسی
چهارشنبه، ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۷ خرداد ۱۴۰۵)
بازی ۱۸: عراق - نروژ/ ساعت ۰۱:۳۰ - گروه I - استادیوم بوستون
بازی ۱۹: آرژانتین - الجزایر/ ساعت ۰۴:۳۰ - گروه J - استادیوم کانزاس سیتی
بازی ۲۰: اتریش - اردن/ ساعت ۰۷:۳۰ - گروه J - استادیوم بیاریا سانفرانسیسکو
بازی ۲۳: پرتغال - کنگو/ ساعت ۲۰:۳۰ - گروه K - استادیوم هیوستون
بازی ۲۲: انگلیس - کرواسی/ ساعت ۲۳:۳۰ - گروه L - استادیوم دالاس
پنجشنبه، ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵)
بازی ۲۱: غنا - پاناما/ ساعت ۰۲:۳۰ - گروه L - استادیوم تورنتو
بازی ۲۴: ازبکستان - کلمبیا/ ساعت ۰۵:۳۰ - گروه K - استادیوم مکزیکوسیتی
بازی ۲۵: چک - آفریقای جنوبی/ ساعت ۱۹:۳۰ - گروه A - استادیوم آتلانتا
بازی ۲۶: سوئیس - بوسنی/ ساعت ۲۲:۳۰ - گروه B - استادیوم لسآنجلس
جمعه، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۹ خرداد ۱۴۰۵)
بازی ۲۷: کانادا - قطر/ ساعت ۰۱:۳۰ - گروه B - ونکوور بیسی پلیس
بازی ۲۸: مکزیک - کرهجنوبی/ ساعت ۰۴:۳۰ - گروه A - استادیوم گوادالاخارا
بازی ۳۲: آمریکا - استرالیا/ ساعت ۲۲:۳۰ - گروه D - استادیوم سیاتل
شنبه، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۰ خرداد ۱۴۰۵)
بازی ۳۰: اسکاتلند - مراکش/ ساعت ۰۱:۳۰ - گروه C - استادیوم بوستون
بازی ۲۹: برزیل - هائیتی/ ساعت ۰۴:۳۰ - گروه C - استادیوم فیلادلفیا
بازی ۳۱: ترکیه - پاراگوئه/ ساعت ۰۷:۳۰ - گروه D - استادیوم بیاریا سانفرانسیسکو
بازی ۳۵: هلند - سوئد/ ساعت ۲۰:۳۰ - گروه F - استادیوم هیوستون
بازی ۳۳: آلمان - ساحل عاج/ ساعت ۲۳:۳۰ - گروه E - استادیوم تورنتو
یکشنبه، ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۱ خرداد ۱۴۰۵)
بازی ۳۴: اکوادور - کوراسائو/ ساعت ۰۳:۳۰ - گروه E - استادیوم کانزاس سیتی
بازی ۳۶: تونس - ژاپن/ ساعت ۰۷:۳۰ - گروه F - استادیوم مونتری
بازی ۳۸: اسپانیا - عربستان/ ساعت ۱۹:۳۰ - گروه H - استادیوم آتلانتا
بازی ۳۹: بلژیک - ایران/ ساعت ۲۲:۳۰ - گروه G - استادیوم لسآنجلس
دوشنبه، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۳۷: اروگوئه - کیپ ورد/ ساعت ۰۱:۳۰ - گروه H - استادیوم میامی
بازی ۴۰: نیوزیلند - مصر/ ساعت ۰۴:۳۰ - گروه G - ونکوور بیسی پلیس
بازی ۴۳: آرژانتین - اتریش/ ساعت ۲۲:۳۰ - گروه J - استادیوم دالاس
سهشنبه، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۴۲: فرانسه - عراق/ ساعت ۰۰:۳۰ - گروه I - استادیوم فیلادلفیا
بازی ۴۱: نروژ - سنگال/ ساعت ۰۳:۳۰ - گروه I - استادیوم نیویورک/نیوجرسی
بازی ۴۴: اردن - الجزایر/ ساعت ۰۶:۳۰ - گروه J - استادیوم بیاریا سانفرانسیسکو
بازی ۴۷: پرتغال - ازبکستان/ ساعت ۲۰:۳۰ - گروه K - استادیوم هیوستون
بازی ۴۵: انگلیس - غنا/ ساعت ۲۳:۳۰ - گروه L - استادیوم بوستون
چهارشنبه، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۳ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۴۶: پاناما - کرواسی/ ساعت ۰۲:۳۰ گروه L - استادیوم تورنتو
بازی ۴۸: کلمبیا - کنگو/ ساعت ۰۵:۳۰ - گروه K - استادیوم گوادالاخارا
بازی ۵۱: سوئیس - کانادا/ ساعت ۲۲:۳۰ - گروه B - ونکوور بیسی پلیس
بازی ۵۲: بوسنی - قطر/ ساعت ۲۲:۳۰ - گروه B - استادیوم سیاتل
پنجشنبه، ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۴ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۴۹: اسکاتلند - برزیل/ ساعت ۰۱:۳۰ گروه C - استادیوم میامی
بازی ۵۰: مراکش - هائیتی/ ساعت ۰۱:۳۰ گروه C - استادیوم آتلانتا
بازی ۵۳: چک - مکزیک/ ساعت ۰۴:۳۰ - گروه A - استادیوم مکزیکوسیتی
بازی ۵۴: آفریقای جنوبی - کرهجنوبی/ ساعت ۰۴:۳۰ - گروه A - استادیوم مونتری
بازی ۵۵: کوراسائو - ساحل عاج/ ساعت ۲۳:۳۰ - گروه E - استادیوم فیلادلفیا
بازی ۵۶: اکوادور - آلمان/ ساعت ۲۳:۳۰ - گروه E - استادیوم نیویورک/نیوجرسی
جمعه، ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۵ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۵۷: ژاپن - سوئد/ ساعت ۰۲:۳۰ - گروه F - استادیوم دالاس
بازی ۵۸: تونس - هلند/ ساعت ۰۲:۳۰ - گروه F - استادیوم کانزاس سیتی
بازی ۵۹: ترکیه - آمریکا/ ساعت ۰۵:۳۰ - گروه D - استادیوم لسآنجلس
بازی ۶۰: پاراگوئه - استرالیا/ ساعت ۰۵:۳۰ - گروه D - استادیوم بیاریا سانفرانسیسکو
بازی ۶۱: نروژ - فرانسه/ ساعت ۲۲:۳۰ - گروه I - استادیوم بوستون
بازی ۶۲: سنگال - عراق/ ساعت ۲۲:۳۰ - گروه I - استادیوم تورنتو
شنبه، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۶ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۶۵: کیپ ورد - عربستان/ ساعت ۰۳:۳۰ - گروه H - استادیوم هیوستون
بازی ۶۶: اروگوئه - اسپانیا/ ساعت ۰۳:۳۰ - گروه H - استادیوم گوادالاخارا
بازی ۶۳: مصر - ایران/ ساعت ۰۶:۳۰ - گروه G - استادیوم سیاتل
بازی ۶۴: نیوزیلند - بلژیک/ ساعت ۶:۳۰ - گروه G - ونکوور بیسی پلیس
یکشنبه، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۶۷: پاناما - انگلیس/ ساعت ۰۰:۳۰ - گروه L - استادیوم نیویورک/نیوجرسی
بازی ۶۸: کرواسی - غنا/ ساعت ۰۰:۳۰ - گروه L - استادیوم فیلادلفیا
بازی ۷۱: کلمبیا - پرتغال/ ساعت ۰۳:۰۰ - گروه K - استادیوم میامی
بازی ۷۲: کنگو - ازبکستان/ ساعت ۰۳:۰۰ - گروه K - استادیوم آتلانتا
بازی ۶۹: الجزایر - اتریش/ ساعت ۰۵:۳۰ - گروه J - استادیوم کانزاس سیتی
بازی ۷۰: اردن - آرژانتین/ ساعت ۰۵:۳۰ - گروه J - استادیوم دالاس
مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
یکشنبه، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۷۳: تیم دوم گروه A در برابر تیم دوم گروه B/ ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم لسآنجلس
دوشنبه، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۸ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۷۶: تیم اول گروه C در برابر تیم دوم گروه F/ ساعت ۲۰:۳۰ - استادیوم هیوستون
بازی ۷۴: تیم اول گروه E در برابر تیم سوم گروههای A/B/C/D/F/ ساعت ۲۳:۳۰ - استادیوم بوستون
سهشنبه، ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۹ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۷۵: تیم اول گروه F در برابر تیم دوم گروه C/ ساعت ۰۴:۳۰ - استادیوم مونتری
بازی ۷۸: تیم دوم گروه E در برابر تیم دوم گروه I/ ساعت ۲۰:۳۰ - استادیوم دالاس
چهارشنبه، ۱ جولای ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۷۷: تیم اول گروه I در برابر تیم سوم گروههای C/D/F/G/H/ ساعت ۰۰:۳۰ - استادیوم نیویورک/نیوجرسی
بازی ۷۹: تیم اول گروه A در برابر تیم سوم گروههای C/E/F/H/I/ ساعت ۰۴:۳۰ - استادیوم مکزیکوسیتی
بازی ۸۰: تیم اول گروه L در برابر تیم سوم گروههای E/H/I/J/K/ ساعت ۱۹:۳۰ - استادیوم آتلانتا
بازی ۸۲: تیم اول گروه G در برابر تیم سوم گروههای A/E/H/I/J/ ساعت ۲۳:۳۰ - استادیوم سیاتل
پنجشنبه، ۲ جولای ۲۰۲۶ (۱۱ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۸۱: تیم اول گروه D در برابر تیم سوم گروههای B/E/F/I/J/ ساعت ۰۳:۳۰ - استادیوم بیاریا سانفرانسیسکو
بازی ۸۴: تیم اول گروه H در برابر تیم دوم گروه J/ ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم لسآنجلس
جمعه، ۳ جولای ۲۰۲۶ (۱۲ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۸۳: تیم دوم گروه K در برابر تیم دوم گروه L/ ساعت ۰۲:۳۰ - استادیوم تورنتو
بازی ۸۵: تیم اول گروه B در برابر تیم سوم گروههای E/F/G/I/J/ ساعت ۰۶:۳۰ - ونکوور بیسی پلیس
بازی ۸۸: تیم دوم گروه D در برابر تیم دوم گروه G/ ساعت ۲۱:۳۰ - استادیوم دالاس
شنبه، ۴ جولای ۲۰۲۶ (۱۳ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۸۶: تیم اول گروه J در برابر تیم دوم گروه H/ ساعت ۰۱:۳۰ - استادیوم میامی
بازی ۸۷: تیم اول گروه K در برابر تیم سوم گروههای D/E/I/J/L/ ساعت ۰۵:۰۰ - استادیوم کانزاس سیتی
مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
شنبه، ۴ جولای ۲۰۲۶ (۱۳ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۹۰: برنده بازی ۷۳ در برابر برنده بازی ۷۴/ ساعت ۲۰:۳۰ - استادیوم هیوستون
یکشنبه، ۵ جولای ۲۰۲۶ (۱۴ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۸۹: برنده بازی ۷۴ در برابر برنده بازی ۷۷/ ساعت ۰۰:۳۰ - استادیوم فیلادلفیا
بازی ۹۱: برنده بازی ۷۶ در برابر برنده بازی ۷۸/ ساعت ۲۰:۳۰ - استادیوم نیویورک/نیوجرسی
دوشنبه، ۶ جولای ۲۰۲۶ (۱۵ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۹۲: برنده بازی ۷۹ در برابر برنده بازی ۸۰/ ساعت ۰۳:۳۰ - استادیوم مکزیکوسیتی
بازی ۹۳: برنده بازی ۸۳ در برابر برنده بازی ۸۴/ ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم دالاس
سهشنبه، ۷ جولای ۲۰۲۶ (۱۶تیر ۱۴۰۵)
بازی ۹۴: برنده بازی ۸۱ در برابر برنده بازی ۸۲/ ساعت ۰۳:۳۰ - استادیوم سیاتل
بازی ۹۵: برنده بازی ۸۶ در برابر برنده بازی ۸۸/ ساعت ۱۹:۳۰ - استادیوم آتلانتا
بازی ۹۶: برنده بازی ۸۵ در برابر برنده بازی ۸۷/ ساعت ۲۳:۳۰ - استادیوم ونکوور بیسی پلیس
مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
پنجشنبه، ۹ جولای ۲۰۲۶ (۱۸ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۹۷: برنده بازی ۸۹ در برابر برنده بازی ۹۰/ ساعت ۲۳:۳۰ - استادیوم بوستون
جمعه، ۱۰ جولای ۲۰۲۶ (۱۹ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۹۸: برنده بازی ۹۳ در برابر برنده بازی ۹۴/ ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم لسآنجلس
یکشنبه، ۱۲ جولای ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۹۹: برنده بازی ۹۱ در برابر برنده بازی ۹۲/ ساعت ۰۰:۳۰ - استادیوم میامی
بازی ۱۰۰: برنده بازی ۹۵ در برابر برنده بازی ۹۶/ ساعت ۰۴:۳۰ - استادیوم کانزاس سیتی
مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶
سهشنبه، ۱۴ جولای ۲۰۲۶ (۲۳ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۱۰۱: برنده بازی ۹۷ در برابر برنده بازی ۹۸/ ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم دالاس
چهارشنبه، ۱۵ جولای ۲۰۲۶ (۲۴ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۱۰۲: برنده بازی ۹۹ در برابر برنده بازی ۱۰۰/ ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم آتلانتا
بازی ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶
یکشنبه، ۱۹ جولای ۲۰۲۶ (۲۸ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۱۰۳: بازنده بازی ۱۰۱ در برابر بازنده بازی ۱۰۲/ ساعت ۰۰:۳۰ - استادیوم میامی
فینال جام جهانی ۲۰۲۶
یکشنبه، ۱۹ جولای ۲۰۲۶ (۲۸ تیر ۱۴۰۵)
بازی ۱۰۴: برنده بازی ۱۰۱ در برابر برنده بازی ۱۰۲/ ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم نیویورک/نیوجرسی