باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وصله‌ای بر حافظه تاریخ؛ احیای هنر رفوگری فرش در مازندران + فیلم

با راه‌اندازی نخستین موزه تخصصی رفوگری فرش ایران در بابلسر، گامی مهم برای حفظ، معرفی و احیای این هنر اصیل ایرانی برداشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین موزه تخصصی رفوگری فرش ایران در شهرستان بابلسر راه اندازی شد، اقدامی که امید‌ها را برای حفظ و انتقال این هنر اصیل ایرانی به نسل‌های آینده افزایش داده است.

 

مطالب مرتبط
وصله‌ای بر حافظه تاریخ؛ احیای هنر رفوگری فرش در مازندران + فیلم
young journalists club

افزایش اعتراضات در آلبانی به دلیل پروژه داماد ترامپ + فیلم

وصله‌ای بر حافظه تاریخ؛ احیای هنر رفوگری فرش در مازندران + فیلم
young journalists club

روستای گردشگری موئیل در انتظار ثبت جهانی + فیلم

وصله‌ای بر حافظه تاریخ؛ احیای هنر رفوگری فرش در مازندران + فیلم
young journalists club

ساماندهی سواحل نگین فیروزه‌ای + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
فرمانده‌ای که برای تک تک سربازان ارزش قائل بود + فیلم
۵۳۵

فرمانده‌ای که برای تک تک سربازان ارزش قائل بود + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
احترام ویژه فرزندان رهبر شهید انقلاب به همسرانشان + فیلم
۵۲۰

احترام ویژه فرزندان رهبر شهید انقلاب به همسرانشان + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
اهمیت ناوگان پنجم آمریکا در بحرین که زیر ضرب ایران قرار گرفت + فیلم
۳۳۷

اهمیت ناوگان پنجم آمریکا در بحرین که زیر ضرب ایران قرار گرفت + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
صفحه‌های خورشیدی، روشنایی بخش خانه‌های روستایی + فیلم
۳۰۹

صفحه‌های خورشیدی، روشنایی بخش خانه‌های روستایی + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت رهبر شهید انقلاب از واقعه مباهله + فیلم
۲۵۹

روایت رهبر شهید انقلاب از واقعه مباهله + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha