باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ داریوش اکبری، رئیس پلیس راه شمال استان فارس، با تأکید بر نقش تعیینکننده آموزش و فرهنگسازی در کاهش سوانح رانندگی اظهار کرد: تصادفات جادهای یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار میرود که هر ساله خسارتهای جانی و مالی سنگینی به خانوادهها و جامعه تحمیل میکند.
او اظهار کرد: بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی ناشی از عوامل انسانی و بیتوجهی رانندگان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است. تخلفاتی همچون سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ، عدم توجه به جلو، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و خستگی و خوابآلودگی از مهمترین عوامل وقوع تصادفات در محورهای برونشهری استان محسوب میشود.
رئیس پلیس راه شمال فارس افزود: پلیس راه در کنار اقدامات نظارتی و کنترلی، فرهنگسازی و آموزش عمومی را مؤثرترین راهکار برای کاهش تصادفات میداند و در این مسیر نقش رسانهها بسیار مهم و اثرگذار است. رسانهها میتوانند با تولید و انتشار محتوای آموزشی، انعکاس هشدارهای ایمنی، معرفی نقاط پرتصادف و ترویج فرهنگ رانندگی ایمن، سهم مهمی در اصلاح رفتارهای ترافیکی و افزایش آگاهی عمومی داشته باشند.
اکبری با دعوت از اصحاب رسانه برای همکاری بیشتر با پلیس راه، تصریح کرد: هدف مشترک همه دستگاهها و رسانهها باید کاهش تلفات جادهای و جلوگیری از داغدار شدن خانوادهها باشد. هر پیام آموزشی و هشدار ایمنی که منتشر شود، میتواند جان انسانها را نجات دهد و از وقوع حوادث تلخ جلوگیری کند.
او با اشاره به مأموریتهای پلیس راه گفت: تأمین امنیت و آرامش ترافیکی در جادهها، برخورد با رانندگان پرخطر، مدیریت صحنه تصادفات، تسهیل عبور و مرور، ترسیم کروکی و همکاری با دستگاههای امدادی از مهمترین وظایف پلیس راه است. همکاران ما در کوتاهترین زمان ممکن در محل حوادث حاضر میشوند تا ضمن مدیریت صحنه و جلوگیری از وقوع تصادفات ثانویه، شرایط را برای تردد ایمن سایر کاربران جاده فراهم کنند.
رئیس پلیس راه شمال فارس ادامه داد: برخورد با تخلفات حادثهساز از جمله وظایف قانونی پلیس است و رانندگانی که با رفتارهای پرخطر جان خود و دیگران را به خطر میاندازند، برابر قانون اعمال قانون، توقیف و در صورت لزوم به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
او از تشکیل کارگروه مشترک با اداره کل راهداری و حملونقل جادهای و سایر دستگاههای مرتبط برای شناسایی و رفع نقاط پرتصادف خبر داد و گفت: در بازدیدهای میدانی مشترک، نقاط حادثهخیز و پرخطر محورهای استان شناسایی شده و اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت برای اصلاح آنها در دستور کار قرار گرفته است.
اکبری همچنین از اجرای طرحهای مشترک ترافیکی با استانهای همجوار خبر داد و افزود: در محورهای استان، به ویژه در محدوده فارس و کهگیلویه و بویراحمد، تیمهای مشترک کنترل ترافیک مستقر شدهاند تا با رانندگان متخلف و رفتارهای پرخطر برخورد کنند و از وقوع حوادث جلوگیری شود.
او با اشاره به فعالیت گشتهای نامحسوس در جادههای استان اظهار کرد: این گشتها در محورهایی که امکان حضور مستمر گشتهای محسوس کمتر است، فعال شدهاند تا رانندگان متخلف در هیچ نقطهای احساس امنیت برای تخلف نداشته باشند.
رئیس پلیس راه شمال فارس در بخش دیگری از سخنان خود، تصادفات رخبهرخ را یکی از مهمترین معضلات محورهای فرعی و روستایی استان دانست و گفت: بسیاری از این مسیرها فاقد جداکننده فیزیکی هستند و سبقتهای غیرمجاز و تجاوز به چپ در آنها موجب وقوع حوادث مرگبار میشود.
او افزود: تردد وسایل نقلیه کشاورزی، ورود ناگهانی موتورسیکلتها به محورهای اصلی و همچنین بیتوجهی برخی رانندگان به شرایط راه از دیگر عوامل بروز تصادفات در مناطق روستایی است که نیازمند فرهنگسازی و آموزش مستمر است.
اکبری با اشاره به برخورد قاطع پلیس با خودروهای شوتی گفت: مقابله با خودروهای شوتی و فاقد پلاک از اولویتهای جدی پلیس در استان فارس است و در دو ماه گذشته حدود ۳۰۰ دستگاه خودروی شوتی توقیف شده است. در این زمینه هیچگونه اغماضی وجود ندارد و برخوردها با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
او تأکید کرد: تجربه نشان میدهد بخش عمده تصادفات در فاصله ۳۰ کیلومتری شهرها رخ میدهد، زیرا رانندگان در نزدیکی مقصد دچار خستگی ذهنی شده و تمرکز خود را از دست میدهند. از این رو توصیه میشود رانندگان در طول سفر استراحت کافی داشته باشند و از رانندگی در شرایط خستگی خودداری کنند.
رئیس پلیس راه شمال فارس خاطرنشان کرد: مهمترین هدف پلیس راه کاهش تلفات جادهای و حفظ جان مردم است و روزی که هیچ حادثهای در جادهها رخ ندهد، بهترین روز برای مأموران پلیس خواهد بود. برای تحقق این هدف، همراهی مردم، رسانهها، دستگاههای اجرایی و تمامی نهادهای مسئول ضروری است.
اکبری با اشاره به عزم جدی دستگاههای متولی حوزه ایمنی راهها گفت: پلیس، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای و سایر نهادهای مسئول با جدیت کاهش تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی و همچنین اصلاح نقاط پرتصادف را دنبال میکنند و این موضوع نشاندهنده دغدغه و اهتمام جدی مسئولان در حفظ جان مردم است.
او اظهار کرد: در وقوع تصادفات سه عامل اصلی شامل خطای انسانی، وضعیت راه و محیط و همچنین وسیله نقلیه نقش دارند. در بسیاری از محورهای استان، عامل انسانی سهم بیشتری در بروز حوادث دارد، اما در برخی نقاط نیز شرایط راه و حتی نقص فنی یا غیراستاندارد بودن برخی وسایل نقلیه در شکلگیری تصادفات مؤثر است.
رئیس پلیس راه شمال فارس با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها رخ میدهد، افزود: رانندگان پس از طی مسافتهای طولانی دچار خستگی ذهنی میشوند و تصور میکنند به مقصد رسیدهاند، در حالی که همین دقایق پایانی سفر از پرخطرترین زمانهای رانندگی است. کارشناسان پلیس راه همواره توصیه میکنند رانندگان پس از هر دو ساعت رانندگی، حداقل ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند تا تمرکز و هوشیاری خود را حفظ کنند.
اکبری نقش رسانهها را در کاهش حوادث رانندگی بسیار مهم دانست و گفت: هرچقدر پلیس در جادهها حضور داشته باشد، بدون همکاری مردم و فرهنگسازی گسترده نمیتوان به نتایج مطلوب دست یافت. رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی و آموزش مستمر، نقش مؤثری در اصلاح رفتارهای ترافیکی ایفا کنند.
او با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح از کمربند ایمنی خاطرنشان کرد: تمامی سرنشینان خودرو، از جمله سرنشینان عقب، باید کمربند ایمنی ببندند. همچنین کودکان نباید در صندلی جلو قرار گیرند، زیرا در زمان بروز حادثه یا ترمزهای ناگهانی، بیشترین آسیب متوجه آنان خواهد شد.
رئیس پلیس راه شمال فارس با اشاره به گستردگی شبکه راههای استان گفت: استان فارس بیش از ۲۱ هزار کیلومتر راه برونشهری دارد و همین وسعت، مدیریت ترافیک و ایمنی راهها را با پیچیدگیهای خاصی همراه کرده است. به همین دلیل مقایسه آمار تصادفات فارس با بسیاری از استانهای کشور باید متناسب با وسعت شبکه راهها صورت گیرد.
او از کاهش آمار تصادفات در سال گذشته خبر داد و افزود: سال گذشته تصادفات فوتی در محورهای استان حدود ۱۰ درصد و مجموع تصادفات نیز حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است و تلاش میکنیم با همکاری رسانهها و دستگاههای مرتبط این روند کاهشی در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
اکبری درباره ساعات اوج وقوع تصادفات بیان کرد: بیشترین حوادث رانندگی در بازه زمانی ساعت ۱۶ تا ۲۰ رخ میدهد که علت اصلی آن خستگی رانندگان، عدم توجه به جلو و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی است.
او ادامه داد: بخش قابل توجهی از تصادفات فوتی استان به صورت رخبهرخ اتفاق میافتد که عمدتاً ناشی از سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ و بیتوجهی به قوانین رانندگی است. این نوع حوادث به دلیل سرعت بالای وسایل نقلیه معمولاً خسارات جانی سنگینی به همراه دارد.
رئیس پلیس راه شمال فارس همچنین با اشاره به سهم انواع وسایل نقلیه در تصادفات گفت: حدود ۶۹ درصد تصادفات فوتی مربوط به خودروهای سواری، هشت درصد مربوط به موتورسیکلتها، هشت درصد مربوط به عابران پیاده، هفت درصد مربوط به ناوگان مسافربری و دو درصد مربوط به کامیونها و وسایل نقلیه سنگین است.
او افزود: ۵۷ درصد تصادفات در محورهای اصلی، ۲۲ درصد در محورهای فرعی و حدود ۲۱ درصد در محورهای روستایی رخ میدهد که این موضوع ضرورت توجه بیشتر به ایمنی راههای فرعی و روستایی را نشان میدهد.
اکبری با تأکید بر اینکه حدود ۶۰ درصد تصادفات ناشی از عدم توجه به جلو و تخلفات مرتبط با آن است، گفت: اگر رانندگان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز داشته باشند و با تمرکز کامل رانندگی کنند، بخش عمدهای از حوادث رانندگی قابل پیشگیری خواهد بود.