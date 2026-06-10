باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ردمی K۱۰۰ پرو دارای بدنه با کیفیت عالی، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبهبندی IP۶۸/IP۶۹ است و توسط قاب آلومینیومی و لایههایی از شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش محافظت میشود.
صفحه نمایش ۶.۹ اینچی AMOLED آن دارای وضوح ۲۶۰۸ در ۱۲۰۰ پیکسل، نرخ تازهسازی تا ۱۸۵ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۴۱۶ ppi است. همچنین از فناوریهای HDR Vivid و Dolby Vision برای تجربه تماشای استثنایی ویدیوها و عکسها پشتیبانی میکند.
این دستگاه اندروید ۱۶ را با HyperOS ۳ اجرا میکند و از پردازنده Qualcomm Snapdragon ۸ Elite Gen ۵ ساخته شده با فرآیند ۳ نانومتری، پردازنده گرافیکی Adreno ۸۴۰، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و گزینههای حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت بهره میبرد.
دوربین اصلی آن دارای سه لنز با وضوح (۲۰۰+۵۰+۵۰) مگاپیکسل است که قادر به ضبط ویدیوی ۸K میباشد. دوربین جلو ۳۲ مگاپیکسل است و میتواند ویدیوی ۴K ضبط کند.
این گوشی همچنین دارای دو درگاه سیم کارت، یک پورت USB Type-C ۳.۲ برای شارژ سریع و انتقال داده، یک تراشه NFC، یک اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و یک باتری بزرگ ۹۰۰۰ میلیآمپر ساعتی است که از شارژ سریع ۱۰۰ واتی SuperCharge و شارژ سریع بیسیم ۵۰ واتی پشتیبانی میکند.
منبع: gsmarena