شیائومی تبلیغات گوشی جدید خود را آغاز کرده است که با ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی خاص در بین بهترین گوشی‌های اندرویدی عرضه شده در سال جاری قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ردمی K۱۰۰ پرو دارای بدنه با کیفیت عالی، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه‌بندی IP۶۸/IP۶۹ است و توسط قاب آلومینیومی و لایه‌هایی از شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش محافظت می‌شود.

صفحه نمایش ۶.۹ اینچی AMOLED آن دارای وضوح ۲۶۰۸ در ۱۲۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی تا ۱۸۵ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۴۱۶ ppi است. همچنین از فناوری‌های HDR Vivid و Dolby Vision برای تجربه تماشای استثنایی ویدیو‌ها و عکس‌ها پشتیبانی می‌کند.

این دستگاه اندروید ۱۶ را با HyperOS ۳ اجرا می‌کند و از پردازنده Qualcomm Snapdragon ۸ Elite Gen ۵ ساخته شده با فرآیند ۳ نانومتری، پردازنده گرافیکی Adreno ۸۴۰، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و گزینه‌های حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن دارای سه لنز با وضوح (۲۰۰+۵۰+۵۰) مگاپیکسل است که قادر به ضبط ویدیوی ۸K می‌باشد. دوربین جلو ۳۲ مگاپیکسل است و می‌تواند ویدیوی ۴K ضبط کند.

این گوشی همچنین دارای دو درگاه سیم کارت، یک پورت USB Type-C ۳.۲ برای شارژ سریع و انتقال داده، یک تراشه NFC، یک اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و یک باتری بزرگ ۹۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که از شارژ سریع ۱۰۰ واتی SuperCharge و شارژ سریع بی‌سیم ۵۰ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena

برچسب ها: شیائومی ، ردمی ، گوشی جدید
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
شیائومی همین آبندی و محکم و با کیفیت را درست کند اول
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