باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پس از شرکت در آیین افتتاح رسمی چند پروژه مهم ریلی و جاده‌ای از جمله راه‌آهن اردبیل–میانه، طرح‌های بزرگراهی و ابنیه فنی استان اردبیل، با حضور در شهرستان مرزی آستارا از روند اجرای پروژه‌های زیرساختی این منطقه بازدید به عمل آورد.

وی در این بازدید میدانی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی پروژه‌ها قرار گرفت و میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌های در حال اجرا را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با حضور در سایت جدید «باغچه‌سرا» از پروژه بزرگراه آستارا–آستارا و همچنین پل ۱۴۰۰ متری این مسیر در محدوده مرزی شهرستان آستارا بازدید کرد و در گفت‌وگو با پیمانکاران و مسئولان اجرایی، روند پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه‌ها را مورد بررسی قرار داد.

پروژه بزرگراه آستارا–آستارا و پل مرزی آن از جمله طرح‌های مهم و راهبردی حوزه حمل‌ونقل کشور به شمار می‌رود که با هدف کاهش گره‌های ترافیکی، روان‌سازی تردد وسایل نقلیه، تسهیل عبور و مرور کامیون‌های ترانزیتی و ارتقای ظرفیت‌های حمل‌ونقل در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی ایران در حال اجراست.

صادق در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه‌ها در توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی کشور، خواستار رفع موانع اجرایی، تسریع در روند عملیات عمرانی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از طرح‌های در دست اجرا شد.

در این بازدید، سیدمرتضی عظیمی مدیر پایانه مرزی آستارا و همچنین پیمانکار پروژه، گزارشی از آخرین وضعیت اجرایی، میزان پیشرفت فیزیکی و اقدامات انجام‌شده در پروژه بزرگراه آستارا–آستارا را به وزیر راه و شهرسازی ارائه کردند.