خبرنگار و گزارشگر مطرح برزیلی پس از حضور در کشور میزبان جام جهانی از رفتار زشت پلیس آمریکاگلایه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارین آلوس خبرنگار برزیلی هنگام ورود به خاک آمریکا از رفتار پلیس این کشور تعجب کرد و مدعی شد آنها با زنان سیاهپوست رفتار خوبی ندارند.
کارین آلوس گفته است: وقتی من وارد فرودگاه شدم پلیس به من گفت باید موهایت را بالا نگه داری و من در این لحظه زبان بند آمده بود و بعد متوجه شدم تمام زنان سیاهپوست برای ورود با این برخورد پلیس روبهرو میشوند و باید موهای خود را برای تفتیش بالا نگه دارند.
پیش از این پلیس آمریکا رفتارهای زشتی با هواداران خارجی، فوتبالیستهای حاضر در جام جهانی نیز داشته است و کارین آلوس گزارشگر و مجری مطرح برزیلی در اینباره گفته است: در اینجا فضای دوستی مشاهده نمیشود و رفتارها توهین آمیز است.
این گزارشگر برزیلی در برنامه Bom dia Brasil (صبح بخیر برزیل) فعال است و از چهرههای سرشناس رسانهای در برزیل محسوب میشود.