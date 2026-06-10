خبرنگار و گزارشگر مطرح برزیلی پس از حضور در کشور میزبان جام جهانی از رفتار زشت پلیس آمریکاگلایه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارین آلوس خبرنگار برزیلی هنگام ورود به خاک آمریکا از رفتار پلیس این کشور تعجب کرد و مدعی شد آنها با زنان سیاهپوست رفتار خوبی ندارند.

کارین آلوس گفته است: وقتی من وارد فرودگاه شدم پلیس به من گفت باید موهایت را بالا نگه داری و من در این لحظه زبان بند آمده بود و بعد متوجه شدم تمام زنان سیاهپوست برای ورود با این برخورد پلیس رو‌به‌رو می‌شوند و باید مو‌های خود را برای تفتیش بالا نگه دارند.

پیش از این پلیس آمریکا رفتار‌های زشتی با هواداران خارجی، فوتبالیست‌های حاضر در جام جهانی نیز داشته است و کارین آلوس گزارشگر و مجری مطرح برزیلی در اینباره گفته است: در اینجا فضای دوستی مشاهده نمی‌شود و رفتار‌ها توهین آمیز است.

این گزارشگر برزیلی در برنامه Bom dia Brasil (صبح بخیر برزیل) فعال است و از چهره‌های سرشناس رسانه‌ای در برزیل محسوب می‌شود.

برچسب ها: جام جهانی ۲۰۲۶ ، ایالات متحده آمریکا
خبرهای مرتبط
شهر میزبان جام جهانی زیر هجوم تبهکاران
میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ برای آسیا و اقیانوسیه
اعتصاب دوباره کارگران ورزشگاه میزبان جام جهانی در لس آنجلس؛
همدستی فیفا با دولت ترامپ برای برخورد جدی با مهاجران!
۴ کشور نامزد برگزاری مشترک رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طارمی: سیاست‌ ویزایی آمریکا باعث تنش در جام جهانی است
سنسی به تاتنهام پیوست
استقلال در انتظار پاسخ ستاره‌ها؛ پیشنهاد تمدید روی میز بازیکنان
طرح تازه مدیران استقلال برای کنترل بازار نقل‌وانتقالات
پیاتزا: بازی فوق العاده مقابل برزیل خواهیم داشت
استقلالی‌ها در پرداخت مطالبات بازیکنان به بن‌بست خوردند
بررسی تیمی که این بار برای قهرمانی در جام جهانی فوتبال می‌آید + فیلم
تقوی: ما می‌توانیم/ برای مردم، دختران والیبالیست لامرد، و ایران می‌جنگیم
بیانیه جمعی از جامعه ووشو ایران در حمایت از فدراسیون ووشو
اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک شد!
آخرین اخبار
با وجود مسیری سخت، هدف و باور ما رسیدن به جام جهانی است
جشنواره گل مس شهربابک در رشت
طارمی: سیاست‌ ویزایی آمریکا باعث تنش در جام جهانی است
سنسی به تاتنهام پیوست
تقوی: ما می‌توانیم/ برای مردم، دختران والیبالیست لامرد، و ایران می‌جنگیم
بررسی تیمی که این بار برای قهرمانی در جام جهانی فوتبال می‌آید + فیلم
اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک شد!
استقلال در انتظار پاسخ ستاره‌ها؛ پیشنهاد تمدید روی میز بازیکنان
استقلالی‌ها در پرداخت مطالبات بازیکنان به بن‌بست خوردند
بیانیه جمعی از جامعه ووشو ایران در حمایت از فدراسیون ووشو
تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفت
بسکتبال با ویلچر بانوان راهی بازی‌های پاراآسیای ناگویا می‌شود
طرح تازه مدیران استقلال برای کنترل بازار نقل‌وانتقالات
پیاتزا: بازی فوق العاده مقابل برزیل خواهیم داشت
دنیامالی: افزایش جامعه ورزشکاران، کلید طلایی توسعه قهرمانی در ایران است
پوست‌اندازی فوتسال بانوان با جوان‌گرایی؛ میانگین سنی تیم ملی به ۲۵ سال رسید
استقبال از داور سومالیایی که قربانی میزبان جام جهانی شد+ فیلم
بازگشت اولین بازیکن خارجی پرسپولیس به ایران
ستاره‌های کلیدی آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC+ لینک رای گیری
MMA ایران در آستانه اولین حضور آسیایی؛ ۳ سهمیه در ناگویا ۲۰۲۶
برنامه کامل رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
گل گهر نماینده ایران در لیگ قهرمانان شد
طرح جنجالی نهاد «ورزشکار جهانی» برای تقسیم عادلانه درآمد‌های المپیک
خبرنگاربرنامه صبح بخیر برزیل: از رفتار پلیس آمریکا زبانم بند آمد
تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان موفق به کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان شد
صدیقی:وزیر ورزش از روند موفقیت‌های ووشو ابزار رضایت کرد
تاریخچه دیدار تیم های والیبال ایران و برزیل/ کفه ترازو به سود میزبان
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی پارادوومیدانی
اطلاعیه فدراسیون فوتبال ازبکستان در مورد بازیکن استقلال
ایران در نخستین آزمون لیگ ملت‌ها به مصاف برزیل می‌رود