مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: ۴۰۰ تن سیمان قاچاق به ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸ میلیون ریال در استان کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قهرمان شاهی اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی و اداره اماکن عمومی گزارش این تخلف را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: این پرونده شامل عرضه خارج از شبکه ۴۰۰ تن سیمان به ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸ میلیون ریال بود که در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.

وی عنوان کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز دانست اما متخلف به علت نداشتن سابقه با استناد به تبصره چهار ماده ۲۷ آیین نامه تعزیرات حکومتی به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

منبع: تعزیرات لرستان