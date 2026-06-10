نتایج یک مطالعه نشان داده است که عصاره زعفران می‌تواند کیفیت خواب زنان را تا سطح بسیار خوبی بهبود بخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که در مجله Frontiers in Nutrition منتشر شد، نشان داد که عصاره زعفران به بهبود خلق و خو و کیفیت خواب در زنان بین ۵۰ تا ۷۰ سال کمک می‌کند.

این مطالعه شامل ۸۶ زن در این گروه سنی بود که به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه به مدت ۱۲ هفته روزانه ۲۸ میلی‌گرم عصاره زعفران دریافت کردند، در حالی که گروه دیگر برای مدت مشابه دارونما دریافت کردند.

شرکت‌کنندگانی که زعفران مصرف کردند، در مقایسه با کسانی که دارونما مصرف کردند، کاهش بیشتری در نمرات افسردگی در مقیاس DASS-۲۱ نشان دادند. بیش از نیمی از زنان گروه اول نیز بهبود قابل توجهی در خلق و خو نشان دادند، در حالی که تنها حدود یک چهارم زنان گروه دوم بهبود قابل توجهی داشتند.

این مطالعه همچنین نشان داد که مصرف زعفران به کاهش تأثیر روانی مشکلات خواب کمک می‌کند. با این حال، محققان متوجه نشدند که مصرف این ادویه به زنان کمک می‌کند تا ظاهر فیزیکی یا سن پوست خود را بهتر ارزیابی کنند.

دانشمندان خاطرنشان کردند که زعفران در طول دوره مطالعه هیچ عارضه جانبی نشان نداد، که نشان دهنده پتانسیل آن به عنوان یک مکمل غذایی ایمن برای زنانی است که نوسانات خلقی و اختلالات خواب را تجربه می‌کنند. همچنین می‌تواند روشی ساده و مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی و رفاه روانی و عاطفی باشد.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: زعفران ، عصاره زعفران ، زنان ، کیفیت خواب
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