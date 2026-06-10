آیین افتتاح بیست‌وچهارمین رویداد فرهنگی «عطر سیب» با حضور جمعی از مدیران شهری، مسئولان فرهنگی، خادمان هیئات مذهبی و فعالان عرصه آیین‌های دینی در میدان آیینی امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - این رویداد که به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و در آستانه فرارسیدن ماه محرم ۱۴۰۵ برپا شده است، از ۲۱ تا ۲۸ خردادماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ میزبان هیئات مذهبی، موکب‌داران، خادمان محرم، خانواده‌ها و شهروندان خواهد بود.

در این دوره از نمایشگاه، خدمات حمایتی هیئات از طریق سامانه ثبت‌نام غیرحضوری ارائه می‌شود و کارت‌های حمایتی نیز به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هیئات بتوانند متناسب با نیاز خود از مراکز مختلف خرید کنند. همچنین رویکرد خانواده‌محور از ویژگی‌های جدید این دوره است و بخشی از برنامه‌ها و خدمات نمایشگاه با هدف حضور و مشارکت بیشتر خانواده‌ها تدارک دیده شده است.

بیست‌وچهارمین رویداد فرهنگی «عطر سیب» علاوه بر عرضه اقلام و محصولات مورد نیاز هیئات، شامل بخش‌های فرهنگی و آیینی متنوعی همچون غرفه کودک و نوجوان، هیئت نوجوان، رادیو عطر سیب، نمایشگاه کتاب عاشورایی، تعزیه، دمام‌زنی، چهارپایه‌خوانی، شعرخوانی و برنامه‌های هنری و رسانه‌ای است.

آیین افتتاح بیست‌وچهارمین رویداد فرهنگی «عطر سیب» روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه در میدان آیینی امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

برچسب ها: عطرسیب ، شهرداری
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