مدیرکل بندر بوشهر گفت: پروژه ملی هوشمندسازی بنادر کشور در بوشهر با قدرت در حال پیشروی است

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: توسعه و رونق بنادر کشور در گرو هوشمندسازی است و بندربوشهر بعنوان پایلوت این پروژه ملی مسیر را با جدیت ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه ملی هوشمندسازی بنادر کشوردر بندر بوشهر، در اینباره گفت: با توجه به ظرفیت‌های ارزشمند و قابلیت‌های موجود در بخش‌های مختلف بندری، دریایی، فناوری اطلاعات و همچنین برخورداری از نیروهای متخصص و توانمند، بندر بوشهر به عنوان پایلوت اجرای پروژه هوشمندسازی بنادر کشور انتخاب و مسئولیت اجرای این پروژه به اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر واگذار شده است.

وی افزود: این پروژه ملی در راستای تکالیف و الزامات قانون برنامه هفتم توسعه کشور تعریف شده و با همراهی و مشارکت نهادهای اصلی زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور از جمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری در حال اجرا است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: از ابتدای آغاز این پروژه، کارگروه‌های تخصصی متعددی با حضور کارشناسان، برنامه‌نویسان و متخصصان بومی استان تشکیل شده و جلسات کارشناسی به‌صورت مستمر و هفتگی با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مشاوران پروژه از دانشگاه تهران و همچنین نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به روند پیشرفت پروژه عنوان کرد: هم‌اکنون پروژه در مرحله تدوین معماری هوشمندسازی بندر بوشهر و اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی قرار دارد و همزمان با انجام مطالعات تخصصی، بخش‌های اجرایی نیز با اتکا به توانمندی تیم‌های حرفه‌ای برنامه‌نویسی و نیروهای دانش‌بنیان بومی در حال پیشبرد است که این موضوع موجب شده روند توسعه پروژه با سرعت و کیفیت مطلوبی دنبال شود.

ارجمندزاده یکی از اهداف محوری این طرح را بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان بوشهر و کشور دانست و گفت: تلاش شده است تا در تمامی مراحل طراحی و اجرا، از توان علمی و تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شود تا ضمن توسعه فناوری‌های بومی، زمینه ارتقای بهره‌وری و هوشمندسازی فرآیندهای بندری فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: هرچند در مسیر اجرای این طرح ملی برخی چالش‌ها و موانع غیر فنی وجود دارد، اما با حمایت‌ها و نگاه راهگشای مدیرعامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی، روند اجرای پروژه با جدیت و انسجام ادامه دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: ممکن است با توجه به شرایط خاص کشور در مقاطع مختلف، این تصور ایجاد شود که فعالیت‌های مرتبط با این پروژه متوقف یا کند شده است، اما واقعیت این است که اجرای طرح هوشمندسازی بنادر در بندر بوشهر با قوت بیشتری نسبت به گذشته در حال انجام بوده و فعالیت‌های تخصصی آن بدون وقفه ادامه دارد.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی این طرح ملی اظهار داشت: تجربیات، دستاوردها و مدل‌های اجرایی حاصل از پروژه هوشمندسازی بندر بوشهر به عنوان نخستین پایلوت ملی، در سایر بنادر کشور نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت و می‌تواند زمینه‌ساز استقرار یک نظام یکپارچه هوشمندسازی در شبکه بنادر کشور باشد.

سیاوش ارجمندزاده افزود: آثار و دستاوردهای این پروژه صرفاً محدود به حوزه بنادر نخواهد بود و سرریز فناوری‌ها، دانش فنی و راهکارهای نوآورانه حاصل از آن می‌تواند به سایر صنایع و بخش‌های فعال در زنجیره تأمین، حمل‌ونقل و تجارت خارجی کشور نیز کمک شایانی کرده و موجب افزایش بهره‌وری، تسهیل فرآیندها و ارتقای رقابت‌پذیری در این حوزه‌ها شود.

وی در پایان تأکید کرد: هوشمندسازی فرآیندها، افزایش بهره‌وری، ارتقای شفافیت، تسهیل خدمات و ایجاد یکپارچگی در مدیریت بنادر از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر توسعه صنعت بندری کشور است و بندر بوشهر با تکیه بر ظرفیت‌های انسانی، فنی و زیرساختی خود، آماده ایفای نقش پیشگام در تحقق اهداف توسعه دریامحور و حرکت به سوی بنادر هوشمند کشور است.