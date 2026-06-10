معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت: ذخیره سد سفیدرود امروز ۲۰ خرداد به یک میلیارد مترمکعب رسید که ۲ برابر مدت مشابه سال گذشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - رضا تعلیمیان گفت: حجم آب ذخیره شده پشت سد سفیدرود که ۷۰ درصد مصارف آبی گیلان را تامین می‌کند، در حال حاضر، به یک میلیارد مترمکعب رسیده است که با افزایش ۵۰۰ میلیون مترمکعبی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ برابر شده است. 

وی با اشاره به گذشت یک دوره ۴ ساله خشکسالی در حوضه آبریز سد سفیدرود، افزود: این افزایش ذخیره موجب رونق کشاورزی، گردشگری و تولید انرژی برق در استان خواهد شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای گیلان از کشاورزان خواست با رعایت تقویم زراعی، سال پربرکتی را برای کشت و زرع برنج در استان رقم بزنند. 

رضا تعلیمیان با اشاره به حوضه آبریز سد شهربیجار در داخل گیلان، افزود: سد شهربیجار تأمین کننده آب آشامیدنی تصفیه‌خانه بزرگ شهر رشت است و در حال حاضر ۸۵ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد. 

وی به ۳ سد مخزنی در دست ساخت گیلان اشاره کرد و گفت: سد پلرود بزرگترین سد در شرق استان است که تاکنون بیش از ۸۵ درصد پیشرفت، سد دیورش در جنوب استان حدود ۸۰ درصد و سد شفارود در غرب گیلان بیش از ۵۰ درصد پیشرفت ساخت دارند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه سد‌های در دست ساخت گیلان حدود ۳۳۱ میلیون مترمکعب از نیاز آبی استان را تامین خواهند کرد، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی گیلان و وجود جنگل‌های ارزشمند هیرکانی، ساخت سد‌هایی با ابعاد بزرگ ممکن نیست و برای تامین نیاز‌های آبی، باید سد‌های کوچک مقیاس و لاستیکی در استان ساخته شود.

برچسب ها: سفیدرود ، شرکت آب
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