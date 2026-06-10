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کمپ ایران، بهترین جام جهانی شد + فیلم

رسانه‌های بین المللی با اشاره به تدابیر گسترده امنیتی اطراف محل استقرار تیم ملی ایران، کمپ این تیم را امن‌ترین کمپ جام جهانی معرفی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امنیت کمپ‌ها این روزها قبل از جام جهانی بعد از تیراندازی در نزدیکی کمپ انگلیس و زخمی شدن ۹ نفر و آتش‌سوزی در نزدیکی کمپ سوئیس در آمریکا به سوژه اول این تورنمنت تبدیل شده در همین رابطه امروز(چهارشنبه) سایت Global درباره کمپ ایران، نوشت: کمپ ایران را می‌توان بهترین کمپ جام جهانی از لحاظ امنیتی دانست.

طبق گزارش رسانه‌های مکزیک، ۳۰۰ نیروهای امنیتی از ارتش و گارد ملی در اطراف کمپ ایران مستقر شدند که در هیچ کمپی در جام جهانی این تعداد نیروی امنیتی استفاده نشده است.

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بدترین میزبان جام جهانی آمریکا خواهد بود چون نه چیزی از فوتبال میدونن نه اصلا ورزش مورد علاقشونه و سیاستشم سختگیرتر نسبت به بقیه کشورها،
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مکزیک چشم ترامپ درآورده
۰
۵
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