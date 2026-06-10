کمپ ایران، بهترین جام جهانی شد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - امنیت کمپ‌ها این روزها قبل از جام جهانی بعد از تیراندازی در نزدیکی کمپ انگلیس و زخمی شدن ۹ نفر و آتش‌سوزی در نزدیکی کمپ سوئیس در آمریکا به سوژه اول این تورنمنت تبدیل شده در همین رابطه امروز(چهارشنبه) سایت Global درباره کمپ ایران، نوشت: کمپ ایران را می‌توان بهترین کمپ جام جهانی از لحاظ امنیتی دانست.

طبق گزارش رسانه‌های مکزیک، ۳۰۰ نیروهای امنیتی از ارتش و گارد ملی در اطراف کمپ ایران مستقر شدند که در هیچ کمپی در جام جهانی این تعداد نیروی امنیتی استفاده نشده است.