فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) در پیامی ضمن قدردانی از یکصد شب حضور شکوهمند ملت بزرگ ایران، تصریح کرد: بی‌تردید استمرار این حضور آگاهانه و مسئولانه، سرمایه‌ای عظیم برای تولید و تعمیق اقتدار ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن کامل پیام سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ، بصیر، مقاوم و سرافراز ایران اسلامی.

اکنون که یکصد شب از حماسه سترگ، بی‌بدیل و تاریخ‌ساز حضور مقتدرانه و آگاهانه شما در صحنه دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت از میدان و نیرو‌های مسلح، تجدید بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و پاسداشت خون پاک شهدای والامقام می‌گذرد، بر خود فرض می‌دانم مراتب سپاس، تقدیر و تعظیم خویش و آحاد رزمندگان اسلام در نیرو‌های مسلح کشور را در برابر این نمایش عظیم وحدت ملی، انسجام مردمی و اقتدار تمدن‌ساز ابراز نمایم.

این حضور پرشکوه و کم‌نظیر که در طول یکصد شب متوالی با صلابت، ایمان، آگاهی و استقامت استمرار یافته است، صرفاً یک حرکت اجتماعی یا سیاسی نیست؛ بلکه تجلی بعثتی نوین و برانگیختگی عظیم ملت ایران است؛ همان حقیقتی که رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت امام سید علی خامنه‌ای (اعلی الله مقام الشریف) در واپسین روز‌های حیات شریف خویش و پیش از جنگ رمضان، نوید ظهور و شکوفایی آن را داده بودند. امروز این وعده الهی در قامت یک ملت بیدار، متحد، مقاوم و آماده برای دفاع از عزت و استقلال ایران اسلامی متجلی شده است.

این پدیده شگفت‌انگیز مردمی، علاوه بر نمایش وحدت کم‌نظیر ملی، به یکی از مؤلفه‌های اصلی بازدارندگی راهبردی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و پیام روشنی را به دشمنان ملت ایران به ویژه حاکمان تروریست ایالات متحده امریکا و رژیم پلید و جنایتکار صهیونیستی مخابره کرده است؛ اینکه امنیت، اقتدار و عزت این سرزمین تنها متکی به تجهیزات و توان نظامی نیست، بلکه بر پشتوانه عظیم مردمی، ایمان انقلابی و پیوند ناگسستنی ملت، ولایت و نیرو‌های مسلح استوار است.

بی‌تردید استمرار این حضور آگاهانه و مسئولانه، سرمایه‌ای عظیم برای تولید و تعمیق اقتدار ملی، افزایش توان بازدارندگی کشور، تقویت انسجام اجتماعی، ارتقای سرمایه راهبردی نظام اسلامی و ناکام‌سازی تمامی سناریو‌های دشمنان خواهد بود. دشمنان این مرز و بوم در برابر چنین ملتی، بیش از هر زمان دیگری به ناتوانی خود در شکستن اراده ایران اسلامی اعتراف کرده‌اند.

اینجانب ضمن تعظیم برابر این حماسه ماندگار و تاریخی، از آحاد ملت شریف ایران دعوت می‌نماید تا همان‌گونه که تاکنون با لبیک به ندای ولایت و درک صحیح از شرایط خطیر و حساس کشور در میدان حضور داشته‌اند، این حرکت مبارک و افتخارآفرین را تا زمانی که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تکلیف دیگری برای ملت تعیین فرمایند، با همان شور، بصیرت، وحدت، صلابت و استواری ادامه دهند.

امروز بیش از هر زمان دیگر، حفظ این همبستگی ملی و استمرار این حضور باشکوه و تمدنی، تضمین‌کننده آینده‌ای مقتدر، مستقل و عزتمند برای ایران اسلامی است و بی‌شک این صفحه زرین از تاریخ ملت ایران، به عنوان نماد بعثت ملت، تجدید حیات انقلابی و نمایش اراده شکست‌ناپذیر مردم ایران در حافظه تاریخی کشور ماندگار خواهد شد.

سلام و درود خداوند بر ملت بزرگ ایران، بر خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، بر رزمندگان سرافراز نیرو‌های مسلح و بر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی.»

برچسب ها: فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا ، شرایط جنگی ، تجمعات شبانه
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