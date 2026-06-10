فوق تخصص ریه بیمارستان امام خمینی گفت: استعمال گاز خنده در بارداری باعث سقط جنین یا زایمان زودرس می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - حسین کاظمی زاده، فوق تخصص ریه بیمارستان امام خمینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مصرف گاز خنده یا استعمال قلیان اکسیژن در دوران بارداری بسیار خطرناک است. کمبود اکسیژن می‌تواند باعث سقط جنین، زایمان زودرس و ناهنجاری‌های شدید مغزی و ژنتیکی در جنین شود.

به گفته وی، گازی که از کپسول‌ها خارج می‌شود بسیار سرد است. استنشاق مستقیم آن می‌تواند باعث سوختگی ناشی از سرما در حنجره، نای و بافت‌های ظریف ریه شود.

این فوق تخصص ریه بیمارستان امام خمینی تصریح کرد: شکایت مکرر نوجوان از گزگز و خواب‌رفتگی دست و پا و تغییرات ناگهانی خلق‌وخو آنها از جمله عوارض استعمال قلیان اکسیژن و گاز خنده است.

کاظمی‌زاده ادامه داد: در حال حاضر چیزی به نام قلیان بی‌ضرر یا دود بی‌ضرر وجود ندارد. ریه انسان فقط و فقط برای تنفس هوای پاک طراحی شده است.

وی افزود: بسیاری از آسیب‌های بافتی ریه غیرقابل بازگشت بوده و درمان‌ها بیشتر نگهدارنده در همان وضعیت هستند و فرد ممکن است برای همیشه به اسپری‌های تنفسی یا حتی پیوند ریه نیاز پیدا کند.

برچسب ها: گاز خنده ، دوران بارداری
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