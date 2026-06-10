انجمن هنر‌های رزمی ترکیبی (MMA) ایران با اختصاص سه سهمیه در بخش مردان و زنان، برای اولین بار در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شرکت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نشست تخصصی انجمن هنر‌های رزمی ترکیبی (MMA) به منظور پیگیری آخرین وضعیت روند تمرینی تیم‌های این رشته برای شرکت در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا صبح امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

هنر‌های رزمی ترکیبی (MMA) در حالی پیش از این در قالب فدراسیون انجمن‌های ورزشی فعالیت می‌کرد که به تازگی از سوی وزارت ورزش و جوانان به انجمنی مستقل تبدیل شده است. با توجه به اینکه MMA جز رشته‌های این دوره از بازی‌های آسیایی قرار گرفته است، وزارتخانه با هدف بهره‌وری از پتانسیل بالای مدال این رشته در مهمترین رویداد ورزشی قاره، تشکیلات هنر‌های رزمی ترکیبی را مستقل کرد.

بر این اساس، این انجمن تازه تأسیس نیز رایزنی‌های خود را با شورای المپیک آسیا و نهاد متولی این رشته شروع کرد تا بتواند سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را کسب کند. نتیجه این مذاکرات اختصاص سه سهمیه به‌ام‌ام‌ای ایران در هر دو بخش مردان (۶۵ کیلوگرم سنتی و ۶۰ کیلوگرم مدرن) و زنان (۶۰ کیلوگرم مدرن) است. از آنجا که طبق قوانین این رقابت‌ها هشت نفر برتر رنکینگ قاره در هر وزن می‌توانند در بازی‌های آسیایی به میدان بروند، تیم ملی کشورمان در بخش مردان (دو نماینده) و در بخش زنان (یک نماینده) خواهد داشت. در این شرایط‌ام‌ام‌ای کاران ایرانی کمتر از ۱۰۰ روز تا اولین حضور خود در بازی‌های آسیایی فرصت دارند، تا خود را آماده نبرد در این میدان حساس و دشوار کنند.

طبق گزارشی که از سوی کادر فنی تیم‌های ملی در این جلسه اعلام شد، قرار است اردوی ورزشکاران از ابتدای هفته جاری آغاز شود و با در نظر گرفتن نتایج ورزشکاران در رویداد‌های قبلی و میزان آمادگی آنها در تمرینات، نفرات اعزامی به ناگویا گزینش شوند.
از آنجا که تعیین تکلیف حضور‌ام‌ام‌ای کاران در بازی‌های آسیایی دیرتر از سایر رشته‌ها انجام شده، بدون تردید باید گفت مسئولان این انجمن کار سختی برای کسب نتیجه قابل قبول در ناگویا خواهند داشت؛ بنابراین آنچه از نظرات و پیشنهادات کارشناسان حاضر در این نشست تخصصی حاصل شد این بود که تمرینات تیم‌های ملی باید بدون وقفه تا زمان اعزام ادامه داشته باشد. در این رابطه پیشنهاد برگزاری اردوی مشترک برون مرزی با کشور‌های آسیایی میانه که قدرت برتر در این رشته هستند هم از سوی مسئولان انجمن مطرح شد و مقرر شد با حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان زمینه این مهم فراهم شود.

براساس این گزارش، رییس انجمن هنر‌های رزمی ترکیبی در پایان این جلسه یادآور شد در صورتی که نمایندگان ایران بتوانند در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ صاحب مدال شوند، مبلغ یک میلیارد تومان جایزه از طرف این انجمن دریافت خواهند کرد.

برچسب ها: هنرهای رزمی ، mma
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