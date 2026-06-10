عامل ارسال اطلاعات به خارج از کشور، توسط پلیس فاتب در تهران دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ اعلام داشت: مأمورین پلیس اطلاعات فاتب با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و رصدهای فنی مستمر، متوجه شکلگیری ارتباط غیرمتعارف بین فردی مشخص و خارج از کشور در بستر فضای مجازی شدند. بررسیهای اطلاعاتی نشان داد سوژه مورد نظر با اتخاذ شیوههای پوششی، ضمن حضور در مراکز اقتصادی، اقدام به گردآوری و دستهبندی موضوعات مرتبط با حوزههای حساس و تأثیرگذار در کشور میکند.
در ادامه، با اجرای اقدامات کنترلی و بهرهگیری از روشهای تخصصی کشف، ارتباطات شبکهای و نقش سوژه در زنجیره انتقال اطلاعات شناسایی شد؛ بهگونهای که مشخص گردید این فرد اطلاعات مربوط به نقاط حساس/مناطق هدف و همچنین برخی دادههای مرتبط با وضعیت اقتصادی بازار در حوزههای مختلف را جمعآوری کرده و سپس از مسیرهای ارتباطی تعیینشده، آن را به سرپل خود در کشور امارات ارسال مینماید.
بر همین اساس، پس از تکمیل ادله و مستندات و با رعایت اصول امنیتی عملیات، مأمورین پلیس در یک اقدام هماهنگ و برنامهریزیشده، نسبت به دستگیری متهم و ضبط مدارک و مستندات مرتبط با فعالیت مجرمانه وی اقدام کردند. با توجه به کفایت مستندات و شواهد به دست آمده، پرونده جهت انجام تحقیقات مبسوط و تکمیلی و نیز بررسی ابعاد احتمالی شبکه مرتبط، در دستور کار قرار گرفت
پلیس هشدار داد: هرگونه جمعآوری، جابهجایی یا ارسال اطلاعات خاص به خارج از کشور—حتی در قالب پیامهای کوتاه، عکس، فیلم، گزارشهای روزمره از وضعیت بازار یا اشاره به موقعیتها و جزئیات مرتبط با حوزههای حساس—میتواند تهدید امنیتی تلقی شود.