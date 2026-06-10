نیرو‌های اسرائیلی بامداد چهارشنبه با حمله به چندین شهر و اردوگاه در کرانه باختری، ده‌ها خانه را تفتیش و شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیروهای اشغالگر اسرائیلی در طول شب و اوایل صبح امروز، چهارشنبه، حملات و یورش‌های گسترده‌ای را علیه چندین شهر و شهرستان در سراسر کرانه باختری آغاز کردند که شامل درگیری‌های خشونت‌آمیز و دستگیری‌های گسترده در میان استقرار گسترده خودروهای نظامی و نیروهای پیاده نظام بود.

در رام الله، نیروهای اشغالگر به اردوگاه جلازون در شمال شهر یورش بردند که منجر به درگیری‌هایی شد و طی آن سربازان اشغالگر با گلوله‌های جنگی تیراندازی کردند. این نیروها همچنین به تعدادی از خانه‌ها در روستای دیر جریر در شرق حمله کردند و مرد جوانی به اسم محمد اسماعیل ابومخو را دستگیر کردند.

در بیت لحم، نیروهای اشغالگر اسرائیلی پس از یورش و تفتیش منازل، ۱۰ فلسطینی را از روستای حوسان در غرب این شهر بازداشت کردند. این همزمان با ادامه اقدامات سختگیرانه اشغالگران و بستن ورودی روستای المنشیه در جنوب بیت لحم برای سومین روز متوالی بود.

در نابلس، نیروهای اشغالگر اسرائیلی به روستای بیت ایبا حمله کردند، به خانه‌ای یورش بردند و مادر جوانی به نام رافت سمانه را دستگیر کردند تا او را برای تسلیم شدن تحت فشار قرار دهند. آنها همچنین به شهر برقه یورش بردند و محمد غالب سمانه را دستگیر کردند. این دستگیری‌ها همزمان با یورش به شهرهای سباستیا و قوسین در غرب بود.

منبع: المیادین

برچسب ها: کرانه باختری ، ارتش اسرائیل
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