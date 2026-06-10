باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس بابایی، مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب شرب اظهار کرد: حفاظت هوشمندانه از منابع آب شرب یک مسئولیت همگانی است و امروز دیگر صرفاً یک توصیه نیست؛ همه ما وظیفه داریم از این منابع حیاتی و خدادادی به درستی استفاده کنیم.

وی با اشاره به آمار‌های موجود گفت: متأسفانه سالانه حدود ۵ میلیون مترمکعب آب شرب استان، معادل نزدیک به ۱۱ درصد از کل منابع آب شرب، برای آبیاری فضای سبز مصرف می‌شود که رقم بسیار بالایی است و باید برای اصلاح این روند چاره‌اندیشی شود.

بابایی افزود: با وجود تأکیدات قانونی دولت و وزارت نیرو مبنی بر ممنوعیت استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز، همچنان در برخی مناطق شاهد استفاده از این منابع ارزشمند هستیم.

مدیر روابط عمومی آبفای لرستان با بیان اینکه آب شرب امروز به یک کالای استراتژیک تبدیل شده است، تصریح کرد: تولید و تأمین آب شرب با هزینه و دشواری فراوان انجام می‌شود و استفاده از آن برای آبیاری، آن هم با روش‌های سنتی و غیراصولی، به معنای هدررفت سرمایه‌های ملی است.

وی خواستار استفاده بیشتر از پساب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز شد و گفت: متولیان حوزه فضای سبز باید به سمت بهره‌گیری از پساب حرکت کنند و همچنین از گونه‌های گیاهی کم‌آب‌بر استفاده شود تا فشار کمتری بر منابع آبی وارد شود.

لرستان هنوز به شرایط نرمال آبی نرسیده است

بابایی با اشاره به وضعیت منابع آبی استان گفت: اگرچه بارش‌های امسال نسبتاً مناسب بوده است، اما لرستان هنوز در شرایط نرمال آبی قرار ندارد و از سوی دیگر استان فاقد سد اختصاصی تأمین آب شرب است؛ بنابراین مدیریت مصرف بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

وی تأکید کرد: علاوه بر همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی و ساختار‌های مدیریتی نیز باید در کنار مردم برای حفظ منابع آب نقش‌آفرینی کنند تا بتوانیم فصل گرم سال را بدون بحران پشت سر بگذاریم.

استفاده از پساب؛ تکلیف قانونی شهرداری‌ها

مدیر روابط عمومی آبفای لرستان با اشاره به الزامات قانونی موجود اظهار داشت: شهرداری‌ها مکلف به استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز هستند. خوشبختانه در برخی شهر‌ها از جمله خرم‌آباد و بروجرد اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده، اما در برخی شهرستان‌ها هنوز فاصله قابل توجهی تا اجرای کامل این تکلیف قانونی وجود دارد.

بابایی از شهروندان خواست در صورت مشاهده استفاده غیرمجاز از آب شرب برای آبیاری فضای سبز یا مصارف غیرضروری، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ گزارش کنند.

وی هشدار داد: در مواردی که استفاده غیرقانونی از شبکه آب شرب محرز شود، شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات اقدام کرده و حتی ممکن است انشعاب متخلفان قطع شود.

مدیر روابط عمومی آبفای لرستان در پایان خاطرنشان کرد: درست مصرف کردن آب، یکی از مهم‌ترین مصادیق مسئولیت اجتماعی در جامعه امروز است. همه شهروندان، دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید برای حفظ این سرمایه ارزشمند و تأمین حقوق نسل‌های آینده در کنار یکدیگر تلاش کنند.