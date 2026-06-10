باشگاه خبرنگاران جوان - دقایقی پیش منابع محلی از شنیده شدن صدای یک انفجار در محدوده شهرستان قشم خبر داده‌اند.

هرچند ماهیت دقیق این صداها هنوز مشخص نیست، اما با توجه به حجم صدا ممکن است منبع انفجار فاصله نسبتاً زیادی با شهر قشم داشته است و یا مربوط به تحرکاتی در تنگه هرمز باشد.

استان هرمزگان و خط ساحلی خلیج فارس از ساعات ابتدایی بامداد امروز شاهد حملاتی از سوی دشمن آمریکایی بوده است که با پاسخ سریع نیروهای مسلح کشورمان روبرو شده است.

پیگیری ها برای مشخص شدن علت صدا ادامه دارد.

تکذیب انفجار در قشم

فرماندار شهرستان قشم گفت: انفجاری در قشم رخ نداده است.

حسین امیر تیموری افزود: صدای انفجار شنیده شده مربوط به قشم نیست.

ساعتی پیش صدای انفجار از سمت دریا در قشم شنیده شده است اما هنوز هیچ منبع رسمی منشاء و مکان انفجار را تائید نکرده است.