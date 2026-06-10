باشگاه خبرنگاران جوان - خانواده در همه جوامع انسانی، از ابتدایی‌ترین ساختارهای اجتماعی تا پیچیده‌ترین نظام‌های مدرن، همواره جایگاهی بنیادی داشته است. برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها در دهه‌های پایانی قرن بیستم که تصور می‌کردند با گسترش مدرنیته، فردگرایی و تحولات فناورانه، خانواده نقش محوری خود را از دست خواهد داد، پژوهش‌های جدید جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی نشان داده‌اند که خانواده همچنان یکی از پایدارترین و اثرگذارترین نهادهای زندگی بشری است. حتی در جوامعی که شکل و کارکرد خانواده دگرگون شده، نیاز انسان به پیوند خانوادگی، تعلق عاطفی و امنیت روانی همچنان پابرجاست.

اهمیت خانواده تنها در این نیست که بستر تولد و تداوم نسل را فراهم می‌کند، بلکه این نهاد نخستین کانون شکل‌گیری شخصیت، انتقال ارزش‌ها و اجتماعی‌شدن انسان نیز به شمار می‌رود. نخستین تجربه‌های کودک از محبت، اعتماد، مسئولیت، نظم، احترام و همزیستی در درون خانواده شکل می‌گیرد. به همین دلیل، خانواده فقط یک واحد زیستی یا اقتصادی نیست، بلکه مدرسه اولیه تربیت انسانی و اخلاقی است. هر اندازه جامعه در عرصه‌های آموزشی، رسانه‌ای و فرهنگی گسترش یابد، باز هم هیچ نهادی نمی‌تواند به‌طور کامل جای کارکرد تربیتی خانواده را بگیرد. در نگاه اسلامی، این جایگاه حتی عمیق‌تر و معنادارتر است. خانواده در اسلام صرفاً یک قرارداد اجتماعی یا راهکاری برای رفع نیازهای طبیعی نیست، بلکه نهادی مبتنی بر حکمت الهی و فطرت انسانی است. قرآن کریم از پیوند زن و مرد به‌عنوان یکی از نشانه‌های الهی یاد می‌کند و هدف آن را دستیابی به آرامش، مودت و رحمت می‌داند. بر این اساس، خانواده کانونی است که در آن انسان نه‌تنها از تنهایی و پراکندگی فاصله می‌گیرد، بلکه زمینه رشد معنوی، اخلاقی و اجتماعی خود را نیز پیدا می‌کند.

خانواده در جامعه جدید، با دگرگونی‌های جدی روبه‌رو شده است. صنعتی‌شدن، شهرنشینی، تغییر الگوی اشتغال، گسترش رسانه‌ها و تحولات سبک زندگی، ساختار و برخی کارکردهای خانواده را تغییر داده‌اند و بسیاری از نقش‌های سنتی آن به نهادهای بیرونی منتقل شده است. البته، برخی از حساس‌ترین وظایف خانواده همچنان پابرجا مانده‌اند: پرورش نسل، تأمین امنیت روانی و عاطفی، و آماده‌سازی انسان برای حضور در جامعه. همین امر نشان می‌دهد که با وجود همه تحولات، خانواده هنوز قلب تپنده حیات اجتماعی است.

یکی از مهم‌ترین ابعاد خانواده در جهان امروز، نقش آن به‌عنوان سنگر فرهنگی است. در روزگاری که انسان در معرض هجوم گسترده الگوهای رفتاری، سبک‌های متنوع زندگی و روایت‌های متعارض فرهنگی قرار دارد، خانواده می‌تواند نخستین پناهگاه هویتی و ارزشی باشد. اگر خانواده از انسجام، آگاهی و سلامت برخوردار باشد، می‌تواند در برابر بسیاری از آسیب‌های فرهنگی و اخلاقی ایستادگی کند. اما اگر خود دچار سستی، بی‌ثباتی و گسست شود، جامعه نیز در برابر بحران‌های فرهنگی آسیب‌پذیرتر خواهد شد.

با این حال، نهاد خانواده در روزگار ما با چالش‌های مهمی نیز روبه‌رو است. افزایش سن ازدواج، کاهش تمایل به تشکیل خانواده، رشد اختلافات خانوادگی، افزایش طلاق، تجمل‌گرایی در ازدواج و کم‌رنگ شدن معیارهای معنوی، از جمله آسیب‌هایی هستند که آینده این نهاد را تهدید می‌کنند. این چالش‌ها نشان می‌دهد که حمایت از خانواده فقط با توصیه‌های اخلاقی و فرهنگی ممکن نیست، بلکه نیازمند بازسازی نگرش‌ها، تقویت مسئولیت‌پذیری، و توجه جدی به ارزش‌های بنیادین در تشکیل و اداره خانواده است.

در چنین بستری، رجوع به الگوهای دینی می‌تواند معنا و افق تازه‌ای به بحث خانواده ببخشد. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها در تاریخ اسلام، واقعه مباهله است؛ واقعه‌ای که در آن، خانواده صرفاً در حاشیه یک رخداد دینی حضور ندارد، بلکه در متن استدلال، حقیقت و حجیت قرار می‌گیرد. مباهله در ظاهر رویدادی کلامی و اعتقادی میان پیامبر اسلام(ص) و هیئت مسیحیان نجران است، اما در عمق خود، حامل پیامی مهم درباره جایگاه خانواده در نسبت با حقیقت دینی است.

در واقعه مباهله، پیامبر اکرم(ص) برای رویارویی سرنوشت‌ساز، نزدیک‌ترین و پاک‌ترین افراد به خود را همراه می‌آورد: امام علی(ع)، حضرت فاطمه(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع). این انتخاب، انتخابی صرفاً عاطفی یا خانوادگی نبود؛ بلکه حامل معنایی عمیق بود. در اینجا خانواده به‌عنوان کانون اعتماد، صداقت، طهارت و پشتوانه حق معرفی می‌شود. پیامبر(ص) برای اثبات صدق دعوت خویش، کسانی را در صحنه حاضر می‌کند که نزدیک‌ترین نسبت را با حقیقت رسالت دارند. به این معنا، خانواده در مباهله نه صرفاً همراه پیامبر، بلکه بخشی از گواهیِ حقانیت اوست. نقش خانواده در مباهله از این جهت بسیار معنادار است که نشان می‌دهد حقیقت دینی، از زندگی واقعی و از نزدیک‌ترین پیوندهای انسانی جدا نیست. اگر کسی در ادعای خود صادق باشد، این صدق باید در نزدیک‌ترین دایره زندگی او نیز قابل مشاهده باشد. به تعبیر دیگر، مباهله فقط تقابل دو ادعای اعتقادی نبود؛ بلکه صحنه‌ای بود که در آن، پیوند میان حقیقت، پاکی، اعتماد و خانواده آشکار شد. خانواده در اینجا محل تجلی ایمان است، نه صرفاً عرصه روابط خصوصی.

به این ترتیب خانواده تنها نهادی برای زیست مشترک یا تداوم نسل نیست، بلکه می‌تواند حامل حقیقت، پشتوانه رسالت، و مظهر سلامت معنوی باشد. حضور اهل‌بیت(ع) در مباهله نشان می‌دهد که خانواده در منطق دینی، اگر بر پایه ایمان، تقوا و مسئولیت شکل گیرد، به یکی از مهم‌ترین منابع ارزش اخلاقی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

منبع: ابناء