باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه انصاری روز چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان مرکزی در اراک، با قدردانی از تلاش صنعتگران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی گفت: این سازمان تلاش می‌کند با اصلاح فرآیندهای آزمون و کاهش هزینه‌های تکراری، مسیر فعالیت واحدهای تولیدی را تسهیل کند.

وی اظهار کرد: تولیدکنندگان در این شرایط سخت، چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند و سازمان ملی استاندارد نیز خود را متعهد می‌داند با ارائه راهکارهای عملی، بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند و این موضوع در بسته‌های حمایتی جنگ و پساجنگ نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در روند اعتراض به نتایج آزمون‌ها، اظهار کرد: در صورت اعتراض، تنها همان بند مورد نظر باید مجددا بررسی شود و انجام دوباره کل آزمون‌ها و دریافت هزینه کامل، رویه درستی نیست و این موضوع اصلاح خواهد شد.

انصاری همچنین درباره آزمون‌های تکراری در حوزه بسته‌بندی تصریح کرد: در صورتی که برای یک محصول پروانه استاندارد صادر شده باشد، تکرار آزمون‌های مشابه ضرورتی ندارد و چنین رویکردی مورد تأیید سازمان نیست.

رئیس سازمان ملی استاندارد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تراریختگی اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی لازم‌الاجرا است و در صورت ارائه نتایج معتبر آزمایشگاهی دارای گواهینامه ۱۷۰۲۵، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به پذیرش آن هستند.

انصاری با بیان اینکه در صورت عدم اجرای این تفاهم‌نامه در برخی استان‌ها موضوع پیگیری خواهد شد، افزود: در صورت نیاز، موارد تخلف به وزرای مربوطه گزارش می‌شود.

وی بر لزوم حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع تاکید کرد و گفت: این آزمایشگاه‌ها باید با دقت و بر اساس ضوابط فعالیت کنند و در عین حال تعرفه‌ها نیز باید به‌درستی رعایت شود.

وی از مجاز بودن برون‌سپاری آزمون‌ها در قالب بسته‌های حمایتی خبر داد و افزود: در حال حاضر هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و این سیاست می‌تواند به تسریع روندها کمک کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به صنعت خودرو اظهار کرد: هرچند تسهیلاتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده اما از الزامات ایمنی نمی‌توان صرف‌نظر کرد و آزمون‌های مرتبط با کنترل کیفیت برای حفظ ایمنی مصرف‌کنندگان ضروری است.

انصاری از آمادگی این سازمان برای کاهش برخی الزامات و تعداد نمونه‌برداری‌ها بر اساس برنامه تضمین کیفیت واحدهای تولیدی خبر داد و با اشاره به بازنگری استانداردهای اجباری گفت: استانداردهای غیرضروری در حال حذف است و رویکرد سازمان به سمت مقررات فنی در حال تغییر است.

وی تصریح کرد: در حوزه کشاورزی نیز آموزش و ارتقای آگاهی بهره‌برداران در دستور کار مشترک با جهاد کشاورزی قرار دارد.