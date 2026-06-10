طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا نماینده های ایران در رقابت های آسیایی مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنفدراسیون فوتبال آسیا نمایندگان کشور های آسیایی در لیگ های نخبگان و  قهرمانان سطح 2 را معرفی کرد.

طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم های استقلال و تراکتور ایران در لیگ نخبگان حضور دارند و تیم فوتبال گل گهر ایران نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا خواهد بود.

این در حالی است که باشگاه پرسپولیس به این موضوع معترض است و رای دیدار تیم های گل گهر سیرجان و چادر ملو که 3 بر صفر به سود سیرجانی ها شده بود هنوز از سوی استیناف بررسی نشده است و پرسپولیس نیز معتقد است باید برای سهمیه سوم تورنمنتی 3 جانبه برگزار شود.

فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هنوز در این مورد اظهار نظر رسمی نداشته اند اما انتظار می رود پرسپولیس در این مورد به مراجع بین المللی شکایت کند.

کفته می شود کنفدراسیون فوتبال آسیا بازه زمانی را برای ویرایش نمایندگان کشور ها قرار داده است و احتمال می رود تیم های گل گهر، پرسپولیس و چادر ملو بازی هایی را برگزار و نماینده ایران از بین این 3 تیم انتخاب شود و سپس در کنفدراسیون فوتبال آسیا ویرایش شود.

برچسب ها: کنفدراسیون فوتبال آسیا ، تیم فوتبال پرسپولیس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۲۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
لنگ بدبخت
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بزارید گل گهر هم برود آسیا ببینم چه گلی به سرمامیزند
سال قبل که هیچکدام عددی نبودندامسالم امیدی نیست
۲
۱
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