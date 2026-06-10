باشگاه خبرنگاران جوان - در پی دستور و پیگیری استاندار آذربایجان‌غربی، ساماندهی و ارتقای زیرساخت‌های پل میان‌گذر شهید کلانتری دریاچه ارومیه با هدف افزایش ایمنی، بهبود خدمات رفاهی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری منطقه در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

‌در این راستا، اصلاح و تجهیز بخش‌های مختلف از جمله ایست‌های خدماتی، پارکینگ‌ها و فضاهای جانبی با جدیت دنبال می‌شود تا ضمن ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و گردشگران، زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های ارزشمند دریاچه ارومیه فراهم شود.

پل میان‌گذر دریاچه ارومیه، نه فقط یک مسیر ارتباطی، بلکه نماد امید و زیست‌محیطی برای مردم ایران است. این مسیر که به عنوان یکی از پرترددترین محورهای شمال غرب کشور شناخته می‌شود، در ایام تعطیلات و فصول گردشگری، میزبان انبوهی از مسافران و گردشگران از شهرهای مختلف ایران است.

منبع: استانداری