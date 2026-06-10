با ساماندهی و ارتقای زیرساختهای رفاهی ، گردشگری و رفع گره ترافیکی در پل میان‌گذر دریاچه ارومیه، موج گردشگری به دریاچه ارومیه همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی دستور و پیگیری استاندار آذربایجان‌غربی، ساماندهی و ارتقای زیرساخت‌های پل میان‌گذر شهید کلانتری دریاچه ارومیه با هدف افزایش ایمنی، بهبود خدمات رفاهی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری منطقه در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

‌در این راستا، اصلاح و تجهیز بخش‌های مختلف از جمله ایست‌های خدماتی، پارکینگ‌ها و فضاهای جانبی با جدیت دنبال می‌شود تا ضمن ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و گردشگران، زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های ارزشمند دریاچه ارومیه فراهم شود.

پل میان‌گذر دریاچه ارومیه، نه فقط یک مسیر ارتباطی، بلکه نماد امید و زیست‌محیطی برای مردم ایران است. این مسیر که به عنوان یکی از پرترددترین محورهای شمال غرب کشور شناخته می‌شود، در ایام تعطیلات و فصول گردشگری، میزبان انبوهی از مسافران و گردشگران از شهرهای مختلف ایران است.

منبع: استانداری

برچسب ها: میانگذر دریاچه ارومیه ، گردشگران
خبرهای مرتبط
اصلاح میانگذر دریاچه ارومیه و جاده پارک ملی گلستان
در پی تهدیدات غیر انسانی دشمن صهیونی آمریکایی اعلام شد؛
حفظ ایمنی مسافران دلیل مسدود شدن گاه به گاه پل میانگذر دریاچه ارومیه
امکان‌سنجی احداث راه آهن سریع‌السیر ارومیه، تبریز و اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیش بینی تولید بیش از ۶۴ هزار تن گندم طی سال زراعی جاری در میاندوآب
تصمیم گیری برای رفع موانع تولید ۱۷ واحد صنعتی و تولیدی آذربایجان غربی
واژگونی پژو ۴۰۵ در جاده چایپاره به خوی با یک فوتی و دو مصدوم
برگزاری نشست مشترک مسئولان مرزی تمرچین پیرانشهر  و حاج عمران اقلیم کردستان عراق
تحویل محموله معیشتی هلال احمر به اداره بهزیستی جهت توزیع میان مددجویان+تصاویر
رونمایی از دیوان شعر « در بینظیر » در خوی +تصویر 
اساتید دانشگاه حاضر هستند علاوه بر جنگ نرم در جنگ سخت هم حضور داشته باشند+تصاویر
آخرین اخبار
اساتید دانشگاه حاضر هستند علاوه بر جنگ نرم در جنگ سخت هم حضور داشته باشند+تصاویر
رونمایی از دیوان شعر « در بینظیر » در خوی +تصویر 
تحویل محموله معیشتی هلال احمر به اداره بهزیستی جهت توزیع میان مددجویان+تصاویر
پیش بینی تولید بیش از ۶۴ هزار تن گندم طی سال زراعی جاری در میاندوآب
تصمیم گیری برای رفع موانع تولید ۱۷ واحد صنعتی و تولیدی آذربایجان غربی
برگزاری نشست مشترک مسئولان مرزی تمرچین پیرانشهر  و حاج عمران اقلیم کردستان عراق
واژگونی پژو ۴۰۵ در جاده چایپاره به خوی با یک فوتی و دو مصدوم
ساماندهی پل میانگذر ارومیه و باز شدن گره ترافیکی/ ورود گردشگران ادامه دارد
واحد بازیافت پلاستیک آلاینده در ارومیه با حکم قضایی تعطیل شد