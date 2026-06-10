ناظر گمرکات خوزستان گفت: سرعت مبادلات تجاری در گذرگاه‌های مرزی خوزستان و عراق از ابتدای امسال شتاب گرفته و حجم مبادلات با عراق بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - بهروز قره‌بیگی ناظر گمرکات خوزستان در تشریح وضعیت تجارت مرزی در جنوب گفت: در جنگ تحمیلی دوم و سوم، نه تنها سرعت کار در نقطه صفر مرزی کمتر نشد، بلکه بیشتر هم شد. در فروردین‌ماه و در اوج جنگ تحمیلی سوم، افزایش ۴۰ درصدی تردد کامیون‌ها را داشتیم.

او افزود: همین موقعیت جغرافیایی است که می‌تواند اقتصاد ایران را به اقتصاد همسایگان گره بزند. ایران و کالاهای ایرانی از استان «میسان» و اغلب استان‌های عراق عبور می‌کند.

آقای قره بیگی با تأکید بر رشد چشمگیر مبادلات اضافه کرد: از ابتدای امسال سرعت مبادلات تجاری در گذرگاه مرزی خوزستان و عراق شتاب گرفته است. مبادلات تجاری ما با عراق حدود ۵۰ درصد، بلکه بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و این نشان می‌دهد که ما با کشور دوست و همسایه عراق ارتباط بسیار خوبی داریم.

ناظر گمرکات خوزستان در پایان با اشاره به نقش راهبردی گمرکات مرزی خوزستان یادآور شد: اقتصادی که برای تولیداتش بازارهای بیشتری پیدا کند، مقاوم‌تر می‌شود. اینجا در نقطه صفر مرزی چذابه، این کامیون‌های صادراتی فقط از نقطه صفر مرزی عبور نمی‌کنند، بلکه نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.

برچسب ها: خوزستان ، گمرکات خوزستان ، مبادلات تجاری
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