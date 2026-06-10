شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث خبر داد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور سهولت در انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث از سامانه انتقال سهام رونمایی کرد. بر این اساس وراث می‌توانستند برای انتقال سهام عدالت متوفی اقدام کنند. اما نبود امکانات لازم برای انتقال به صورت چالشی برای وراث سهامداران تبدیل شد و برای آنها مشکلاتی را به وجود آورد.
شهروندخبرنگار ما ا ارسال پیامی خواستار حل این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام، از شما عاجزانه خواهش می‌کنم در مورد انتقال سهام عدالت متوفیان بعد تیر ۹۹ از مسئولان شرکت سپرده گذاری مرکزی وابسته به سازمان بورس و مسئولان سازمان امور مالیاتی پیگیری کنید. واقعا برای حل مشکل محاسبه غیر حضوری مالیات انتقال سهام عدالت متوفیان بعد تیر ۹۹ چقدر زمان دیگر می‌خواهند صرف کنند؟ لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: سوژه خبری ، انتقال سهام عدالت ، متوفیان
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