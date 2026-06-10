معاون وزیر صمت در خصوص اقدامات در برابر محاصره گفت: مسیر‌های جایگزین شناسایی شده و روی آنها کار شده است؛ زیرساخت‌ها نیز تا جایی که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر بوده، توسعه پیدا کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - دهقان دهنوی معاون وزیر صمت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال که آیا شرایط محاصره واردات را تحت تأثیر قرار داده است و آیا به دنبال مسیرهای جایگزین هستیم؟ اظهار کرد:  شرایط تغيير کرده است ولی تلاش ما این است که این موضوع منجر به توقف تجارت نشود. مسیر‌های جایگزین شناسایی شده و روی آنها کار شده است؛ زیرساخت‌ها نیز تا جایی که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر بوده، توسعه پیدا کرده‌اند.

او افزود: عبور و مرور از مرز‌های زمینی‌مان افزایش پیدا کرده که در بعضی از جا‌ها باعث ایجاد گره‌های ترافیکی شده است. اکنون همکاران ما در وزارت راه در حال تلاش هستند و وزارت امور خارجه نیز پشتیبانی می‌کند و مذاکرات فشرده‌ای با کشور‌های همسایه در دستور کار است که بتوانیم در واقع ظرفیت‌ها را افزایش دهیم.

دهقان دهنوی در پایان خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله بتوانیم تجارت‌مان را از مسیر‌های دیگر به صورت کامل انجام دهیم.

برچسب ها: توسعه تجارت ، جنگ تحمیلی
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