باشگاه خبرنگاران جوان - سومین آیین گرامیداشت «امینِ ایران» به یاد رهبر حکیم انقلاب و خانواده شهیدشان امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد در تالار وحدت در حال برگزاری است.

آیین «امین ایران ۳-روایت مهر» در آستانه روز خانواده و با گرامیداشت مقام شهدای خانوادگی در بزرگداشت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب که به همراه خانواده گرانقدرشان به فیض شهادت نائل آمدند، با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، سعید اوحدی مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معصومه ابتکار، زهرا پزشکیان دختر رییس جمهور، شینا انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، خانواده شهدا، مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، جمعی از مدیران فرهنگی و اجتماعی در تالار وحدت در حال برگزاری است.

عنوان «امینِ ایران» برگرفته از تخلص «امین» است که رهبر شهید انقلاب در سروده‌های خود از آن استفاده می‌کردند و به همین مناسبت برای این آیین سوگ انتخاب شده است.