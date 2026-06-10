مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور دقایقی پیش در سومین آیین «امین ایران» در تالار وحدت حضور یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین آیین گرامیداشت «امینِ ایران» به یاد رهبر حکیم انقلاب و خانواده شهیدشان امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد در تالار وحدت در حال برگزاری است.

آیین «امین ایران ۳-روایت مهر» در آستانه روز خانواده و با گرامیداشت مقام شهدای خانوادگی در بزرگداشت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب که به همراه خانواده گرانقدرشان به فیض شهادت نائل آمدند، با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، سعید اوحدی مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معصومه ابتکار، زهرا پزشکیان دختر رییس جمهور، شینا انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، خانواده شهدا، مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، جمعی از مدیران فرهنگی و اجتماعی در تالار وحدت در حال برگزاری است.

عنوان «امینِ ایران» برگرفته از تخلص «امین» است که رهبر شهید انقلاب در سروده‌های خود از آن استفاده می‌کردند و به همین مناسبت برای این آیین سوگ انتخاب شده است.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، تالار وحدت
خبرهای مرتبط
پزشکیان عضویت غیر دائم قرقیزستان در شورای امنیت سازمان ملل را تبریک گفت
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
روایت پزشکیان از پاسخ رهبر شهید به موضوع انجام مذاکرات
مهاجرانی: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است
پزشکیان: می‌خواهیم نظام اداری و اجرایی طوری مدیریت شود که امکان رانت و فساد از بین برود
پزشکیان: در برابر هیچ تهدیدی عقب‌نشینی نمی‌کنیم
پزشکیان: همه ما در قبال حفاظت از محیط زیست مسئولیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نیروهای مسلح آماده پاسخ سریع به خطای دشمن هستند
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران، حمله به نبض زندگی ایرانیان است
سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
پزشکیان: تهدید زیرساخت‌های کشور نشانه استیصال در برابر ایران است
وزیر کشور: فعلا انتخابات شوراها برگزار نمی‌شود
آملی لاریجانی: ایران نه باک از تهدید دارد نه تسلیم را جایز می‌داند
آیین گرامیداشت شهدای اقتدار و جنگ رمضان برگزار می‌شود
قالیباف: مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد
آخرین اخبار
آیین گرامیداشت شهدای اقتدار و جنگ رمضان برگزار می‌شود
حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران، حمله به نبض زندگی ایرانیان است
وزیر کشور: فعلا انتخابات شوراها برگزار نمی‌شود
آملی لاریجانی: ایران نه باک از تهدید دارد نه تسلیم را جایز می‌داند
پزشکیان: تهدید زیرساخت‌های کشور نشانه استیصال در برابر ایران است
نیروهای مسلح آماده پاسخ سریع به خطای دشمن هستند
مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
آژانس با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه است
سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
پورجمشیدیان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب شد
جام جهانی فوتبال نباید بهانه‌ای برای تبعیض و آزار نمایندگان ورزشی ملت‌ها شود
پزشکیان عضویت غیر دائم قرقیزستان در شورای امنیت سازمان ملل را تبریک گفت
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
قالیباف: مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد
روایت پزشکیان از پاسخ رهبر شهید به موضوع انجام مذاکرات
بقایی: آمریکا با نقض مکرر آتش‌بس، به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند
مهاجرانی: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است
انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حکم رهبر انقلاب اسلامی
یکصد شب حضور متصل مردم در میدان، دشمن را به زانو درآورده است
حضور مسعود پزشکیان در سومین آیین «امین ایران»
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
قدردانی سرلشکر عبداللهی از یکصد شب حضور شکوهمند ملت بزرگ ایران در میدان‌ها
وزارت خارجه: ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از خود درنگ نخواهد کرد
ایران حق پاسخ به تجاوز آمریکا را محفوظ می‌دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۰ خرداد
حزب‌الله لبنان جزو لاینفک سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
پاسخ سریع سپاه به حمله ارتش تروریستی آمریکا به جنوب کشور
نامه عراقچی به اعضای شورای حکام درباره اقدام غیرقانونی آمریکا و سه کشور اروپایی