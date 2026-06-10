در پی وقوع سرقت‌های خشن (گوشی‌قاپی و گردنبندقاپی) در سطح حوزه استحفاظی این پایگاه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم‌های عملیاتی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه «علی عقیلی»، فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع سرقت‌های خشن (گوشی‌قاپی و گردنبندقاپی) در سطح حوزه استحفاظی این پایگاه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم‌های عملیاتی قرار گرفت.

سرهنگ عقیلی افزود: با پایش دقیق نقاط آلوده، بررسی تصاویر به‌دست‌آمده از صحنه‌های سرقت و همچنین بهره‌گیری از اطلاعاتِ منابعِ مورد وثوق، هویت دوم متهمِ این پرونده که پیش‌تر تصاویرِ اقداماتِ مجرمانه‌اش در فضای مجازی منتشر شده و موجب نگرانی شهروندان شده بود، شناسایی شد.

فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اقدامات کارآگاهی و پلیسی انجام شده، اظهار داشت: پس از هماهنگی‌های لازم با بازپرس پرونده و اخذ نیابتِ مربوطه، تیم‌های عملیاتی این یگان در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه، متهمان به هویت «محسن و رامین» را در مخفیگاه مجردیشان در یکی از شهرستان‌های غرب تهران دستگیر کردند.

وی ادامه داد: سارقان در بازجویی‌های اولیه، به ۲۰ فقره سرقت گوشی و گردنبند قاپی در سطح شهر تهران اعتراف کردند.

سرهنگ کارآگاه عقیلی در پایان ضمن قدردانی از هوشیاری شهروندان، به مخلان نظم و امنیت هشدار داد که پلیس با بهره‌گیری از تمامی ابزار‌های نظارتی و اطلاعاتی، با قاطعیت در برابر هرگونه تعدی به امنیت جامعه ایستاده است و هیچ نقطه‌ای برای مجرمان امن نخواهد بود و پرونده جهت سیر مراحل قانونی و شناسایی سایر مالباختگان در اختیار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ است.

سرهنگ کارآگاه علی عقیلی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان، توصیه‌های زیر را ارائه کرد:
•    حفظ هوشیاری در معابر: هنگام استفاده از تلفن همراه در اماکن عمومی و خیابان‌ها، همواره مراقب اطراف خود باشید و از قرار دادن گوشی در لبه بیرونی پیاده‌رو یا نزدیک به تردد خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها جداً خودداری کنید.
•    پرهیز از نمایش زیورآلات: از به همراه داشتن طلا و زیورآلات گران‌قیمت به‌ویژه گردنبند که به‌سادگی در معرض دید و ربایش سارقان قرار می‌گیرد، در تردد‌های پیاده پرهیز کنید.
•    عدم مقاومت در برابر سارقان: در صورت مواجهه با سارقان خشن، اولویت اول حفظ جان شماست؛ از درگیری فیزیکی جداً خودداری کرده و سعی کنید مشخصات ظاهری، پلاک موتورسیکلت یا چهره سارقان را به خاطر بسپارید تا در اسرع وقت به پلیس گزارش دهید.
•    استفاده از تجهیزات ایمنی: تا حد امکان از هندزفری استفاده کنید تا تلفن همراهتان کمتر در دست باشد. همچنین، برای گوشی‌های خود از رمز‌های قوی استفاده کرده و قابلیت‌های «ردیابی» (Find My) را فعال نگه دارید.
•    گزارش سریع به پلیس: در صورت وقوع هرگونه سرقت، بلافاصله موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهید؛ گزارش سریع شما، شانسِ شناسایی و دستگیری سارقان را به شدت افزایش می‌دهد.

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برچسب ها: دستگیری ، سارقان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۰:۵۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
وقتی از دزد بیشتر از صاحب مال حمایت میشه خیلیا با خیال راحت میرن دزدی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
باید بین حبس ابد و قطع هر دو دست یکی رو انتخاب کنن
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
یک دست ویک پای هر کدامشان را قطع کنید تا درس عبرتی برای سایرین شوند
۰
۲
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