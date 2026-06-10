دولت افغانستان اعلام کرد که در حملات شبانه پاکستان به استان‌های کنر، خوست و پکتیکا، ۱۳ نفر کشته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - افغانستان اعلام کرد که حملات شبانه پاکستان به استان‌های شرقی این کشور منجر به کشته شدن ۱۳ نفر از جمله کودکان شده است و این امر منجر به تنش‌های تازه‌ای بین دو همسایه شده است که ماه‌هاست با یکدیگر درگیر شده‌اند و منجر به کشته شدن صد‌ها نفر از هر دو طرف شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت افغانستان، در پستی در پلتفرم ایکس نوشت که ارتش پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و خانه‌های غیرنظامیان را در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا بمباران کرده است و افزود که این حملات علاوه بر کشتن ۱۳ منجر به زخمی شدن ۱۴ زن و کودک شده است.

اسلام آباد پیش از این اعلام کرده بود که حملاتش دقیق بوده و اردوگاه‌های شبه‌نظامیان در افغانستان را هدف قرار داده است.

دو طرف در ماه‌های اخیر، علیرغم درخواست‌های بین‌المللی برای آتش‌بس و تلاش‌های میانجیگرانه ناموفق قطر، ترکیه، عربستان و چین، چندین بار با یکدیگر درگیر شده‌اند.

اختلاف بین کابل و اسلام آباد ناشی از اتهام پاکستان مبنی بر پناه دادن افغانستان به گروه‌های مسلحی است که حملات انتحاری و مسلحانه علیه نیرو‌های امنیتی آن انجام می‌دهند، اتهامی که توسط طالبان رد شده است.

روابط بین دو کشور همسایه از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ به طور پیوسته رو به وخامت گذاشته و خشونت در مناطق مرزی پاکستان افزایش یافته است.

منبع: المیادین

برچسب ها: پاکستان و افغانستان ، طالبان افغانستان
خبرهای مرتبط
پاکستان حمله طالبان به تاسیسات هسته‌ای خود را رد کرد
احتمال حمله پهپادی از افغانستان به پاکستان
۲۷۴ کشته در حمله سنگین پاکستان به نیرو‌های طالبان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
ادعای آکسیوس درباره دیدار جداگانه مقامات ایران و آمریکا با میانجی قطری
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
آخرین اخبار
گاردین: تناقض‌گویی ترامپ درباره ایران، اعتبار او را زیر سؤال برده است
روسیه سازمان ملل را به «جانبداری نهادی» در گزارش‌های اوکراین متهم کرد
ادعای آکسیوس درباره دیدار جداگانه مقامات ایران و آمریکا با میانجی قطری
ادعای زلنسکی درباره خسارات پهپادی به روسیه
ادعای عجیب ترامپ درباره تنگه هرمز
مکرون: مقامات آسیای غربی در نشست گروه هفت شرکت می‌کنند
شمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان به ۳۶۹۶ نفر رسید
از نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات بولیوی تا حمایت راهبردی از ایران
هند یک دیپلمات آمریکایی را احضار کرد
تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران
ادعای هگست: اگر ایران آمریکا را بیشتر به چالش بکشد «غیرعاقلانه» خواهد بود
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
گوترش: مردم در سراسر خاورمیانه بهای بی‌رحمانه جنگ را می‌پردازند
الجزیره: نتانیاهو در تله جنگ‌های چند جبهه‌ای گیر افتاده است
حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان ۱۲ شهید بر جا گذاشت
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
تورم آمریکا به بالاترین سطح در ۳ سال گذشته رسید
سازمان ملل بازرسانی را به لبنان می‌فرستد
سقوط بالگرد نظامی پاکستان در کشمیر و کشته شدن خدمه آن
سئول از کاهش احتمال خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی خبر داد
اردوغان: امنیت ترکیه از حلب، دمشق و بیروت آغاز می‌شود
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
آتش‌سوزی کشتی در نزدیکی سواحل عمان
واکنش فوری حزب لیکود به ترامپ: نتانیاهو می‌ماند و پیروز می‌شود
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد