باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - افغانستان اعلام کرد که حملات شبانه پاکستان به استانهای شرقی این کشور منجر به کشته شدن ۱۳ نفر از جمله کودکان شده است و این امر منجر به تنشهای تازهای بین دو همسایه شده است که ماههاست با یکدیگر درگیر شدهاند و منجر به کشته شدن صدها نفر از هر دو طرف شده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی دولت افغانستان، در پستی در پلتفرم ایکس نوشت که ارتش پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و خانههای غیرنظامیان را در ولایتهای کنر، خوست و پکتیکا بمباران کرده است و افزود که این حملات علاوه بر کشتن ۱۳ منجر به زخمی شدن ۱۴ زن و کودک شده است.
اسلام آباد پیش از این اعلام کرده بود که حملاتش دقیق بوده و اردوگاههای شبهنظامیان در افغانستان را هدف قرار داده است.
دو طرف در ماههای اخیر، علیرغم درخواستهای بینالمللی برای آتشبس و تلاشهای میانجیگرانه ناموفق قطر، ترکیه، عربستان و چین، چندین بار با یکدیگر درگیر شدهاند.
اختلاف بین کابل و اسلام آباد ناشی از اتهام پاکستان مبنی بر پناه دادن افغانستان به گروههای مسلحی است که حملات انتحاری و مسلحانه علیه نیروهای امنیتی آن انجام میدهند، اتهامی که توسط طالبان رد شده است.
روابط بین دو کشور همسایه از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ به طور پیوسته رو به وخامت گذاشته و خشونت در مناطق مرزی پاکستان افزایش یافته است.
منبع: المیادین