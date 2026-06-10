استاندار گیلان در نشست بررسی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از گام بلند برای رفع ناترازی برق با ساخت نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ مگاواتی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه) در نشست بررسی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که با حضور مدیران استانی و مالکان واحد‌های صنعتی فولاد و سیمان برگزار شد، از برنامه ریزی برای اجرای یکی از بزرگترین پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر کشور خبر داد و گفت: نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ مگاواتی با مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی لوشان و منجیل احداث می‌شود.

او با اشاره به ضرورت حرکت به سمت تولید پایدار انرژی افزود: این پروژه در راستای کاهش ناترازی برق، افزایش امنیت انرژی و تأمین برق پایدار صنایع استان طراحی شده است. استاندار گیلان با تشریح مدل جدید تأمین برق صنایع انرژی‌بر تصریح کرد: در این الگو، صنایع بزرگ متناسب با میزان مصرف برق خود در پروژه سرمایه‌گذاری کرده و به همان نسبت در مالکیت و بهره‌برداری نیروگاه سهیم خواهند شد.

حق‌شناس همچنین به تشکیل کنسرسیومی متشکل از ۵ واحد فولادی و ۲ واحد سیمانی در قالب طرح «۵+۲» اشاره کرد و گفت: مجموع نیاز مصرفی این صنایع بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ مگاوات برآورد می‌شود و ظرفیت ۳۰۰ مگاواتی نیروگاه با هدف تأمین پایدار برق و پاسخگویی به نیاز‌های آینده در نظر گرفته شده است. او استفاده از اراضی مناسب و ظرفیت‌های موجود در جنوب گیلان را از مزیت‌های اجرای این طرح دانست و افزود: این طرح علاوه بر کمک به رفع ناترازی برق، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در استان را فراهم می‌کند.

استاندار گیلان از تأسیس یک شرکت مشترک برای اجرای طرح خبر داد و تصریح کرد: صنایع مشارکت‌کننده بر اساس میزان مصرف برق خود سهام‌دار این شرکت خواهند شد و در فرآیند تصمیم‌سازی و مدیریت پروژه نقش خواهند داشت. استاندار گیلان با تأکید بر نظارت مستمر دولت بر روند اجرا، نصب و بهره‌برداری نیروگاه خاطرنشان کرد: ساختار اجرایی پروژه به گونه‌ای طراحی شده که ضمن حفظ شفافیت، زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی را نیز فراهم کند.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان

حق‌شناس همچنین از بهره‌گیری از توان فنی و تجربیات شرکت‌های بین‌المللی در اجرای این پروژه خبر داد و گفت: استفاده از فناوری‌های روز و همکاری با شرکت‌های صاحب‌تجربه، سرعت و کیفیت اجرای طرح را افزایش خواهد داد. او با اشاره به رشد سالانه مصرف برق و محدودیت منابع تولید انرژی در کشور افزود: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مشارکت صنایع در تولید برق، یکی از مهمترین راهکار‌های عبور از چالش ناترازی انرژی و تضمین تداوم تولید در بخش صنعت است.

بر اساس تصمیمات این نشست، نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ مگاواتی لوشان و منجیل با مشارکت دولت و بخش خصوصی وارد مراحل اجرایی خواهد شد؛ پروژه‌ای راهبردی که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه انرژی‌های پاک و تقویت زیرساخت‌های تولید برق در گیلان ایفا کند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، تأمین برق پایدار
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