باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه) در نشست بررسی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که با حضور مدیران استانی و مالکان واحد‌های صنعتی فولاد و سیمان برگزار شد، از برنامه ریزی برای اجرای یکی از بزرگترین پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر کشور خبر داد و گفت: نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ مگاواتی با مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی لوشان و منجیل احداث می‌شود.

او با اشاره به ضرورت حرکت به سمت تولید پایدار انرژی افزود: این پروژه در راستای کاهش ناترازی برق، افزایش امنیت انرژی و تأمین برق پایدار صنایع استان طراحی شده است. استاندار گیلان با تشریح مدل جدید تأمین برق صنایع انرژی‌بر تصریح کرد: در این الگو، صنایع بزرگ متناسب با میزان مصرف برق خود در پروژه سرمایه‌گذاری کرده و به همان نسبت در مالکیت و بهره‌برداری نیروگاه سهیم خواهند شد.

حق‌شناس همچنین به تشکیل کنسرسیومی متشکل از ۵ واحد فولادی و ۲ واحد سیمانی در قالب طرح «۵+۲» اشاره کرد و گفت: مجموع نیاز مصرفی این صنایع بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ مگاوات برآورد می‌شود و ظرفیت ۳۰۰ مگاواتی نیروگاه با هدف تأمین پایدار برق و پاسخگویی به نیاز‌های آینده در نظر گرفته شده است. او استفاده از اراضی مناسب و ظرفیت‌های موجود در جنوب گیلان را از مزیت‌های اجرای این طرح دانست و افزود: این طرح علاوه بر کمک به رفع ناترازی برق، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در استان را فراهم می‌کند.

استاندار گیلان از تأسیس یک شرکت مشترک برای اجرای طرح خبر داد و تصریح کرد: صنایع مشارکت‌کننده بر اساس میزان مصرف برق خود سهام‌دار این شرکت خواهند شد و در فرآیند تصمیم‌سازی و مدیریت پروژه نقش خواهند داشت. استاندار گیلان با تأکید بر نظارت مستمر دولت بر روند اجرا، نصب و بهره‌برداری نیروگاه خاطرنشان کرد: ساختار اجرایی پروژه به گونه‌ای طراحی شده که ضمن حفظ شفافیت، زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی را نیز فراهم کند.

حق‌شناس همچنین از بهره‌گیری از توان فنی و تجربیات شرکت‌های بین‌المللی در اجرای این پروژه خبر داد و گفت: استفاده از فناوری‌های روز و همکاری با شرکت‌های صاحب‌تجربه، سرعت و کیفیت اجرای طرح را افزایش خواهد داد. او با اشاره به رشد سالانه مصرف برق و محدودیت منابع تولید انرژی در کشور افزود: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مشارکت صنایع در تولید برق، یکی از مهمترین راهکار‌های عبور از چالش ناترازی انرژی و تضمین تداوم تولید در بخش صنعت است.

بر اساس تصمیمات این نشست، نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ مگاواتی لوشان و منجیل با مشارکت دولت و بخش خصوصی وارد مراحل اجرایی خواهد شد؛ پروژه‌ای راهبردی که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه انرژی‌های پاک و تقویت زیرساخت‌های تولید برق در گیلان ایفا کند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان