باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری در دیدار با مهدی باصولی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این نهاد در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فناوری، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی می‌تواند با تکیه بر توان علمی و تخصصی خود در رفع چالش‌های استان در بخش‌های مختلف از جمله سلامت، اشتغال، کشاورزی و توسعه فناوری نقش مؤثری ایفا کند.

وی با بیان اینکه مسئله جمعیت به یکی از اولویت‌های راهبردی کشور تبدیل شده است، افزود: انتظار می‌رود جهاد دانشگاهی با استفاده از ظرفیت‌های پژوهشگاه رویان و پژوهشگاه ابن‌سینا، زمینه توسعه خدمات درمان ناباروری، سلول‌های بنیادی و فناوری‌های نوین پزشکی را در استان فراهم کند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری همچنین پیشگیری و کنترل سرطان سینه را از دیگر نیاز‌های مهم استان دانست و گفت: بهره‌گیری از دانش فنی و تجربیات جهاد دانشگاهی در اجرای برنامه‌های غربالگری، آموزش، پیشگیری و تشخیص زودهنگام این بیماری می‌تواند به ارتقای سطح سلامت بانوان استان کمک کند.

مردانی با تأکید بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی و اشتغال‌محور، تصریح کرد: با وجود کاهش نرخ بیکاری در استان، حفظ این روند نیازمند تقویت مهارت‌آموزی و توانمندسازی نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده است و جهاد دانشگاهی می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه چهارمحال‌وبختیاری در تولید بادام و ماهیان سردابی کشور، خواستار همکاری جهاد دانشگاهی برای کاهش خسارات سرمازدگی باغات، اصلاح ارقام و توسعه صنایع فرآوری بادام شد.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری تأکید کرد: فعال‌تر شدن ظرفیت‌های ملی جهاد دانشگاهی در استان، آثار مستقیمی در حوزه‌های اشتغال، سلامت، فناوری و توسعه اقتصادی خواهد داشت و استانداری نیز از طرح‌ها و برنامه‌های این نهاد در چارچوب قوانین حمایت می‌کند.

جهاد دانشگاهی آماده نقش‌آفرینی گسترده در توسعه علمی و فناوری چهارمحال‌وبختیاری است

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور با اعلام آمادگی برای حضور مؤثرتر این نهاد در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان، بر بهره‌گیری از ظرفیت شبکه ملی جهاد دانشگاهی در حوزه‌های فناوری، آموزش، سلامت و تجاری‌سازی محصولات مزیت‌دار استان تأکید کرد.

مهدی باصولی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور، معاون جهاد دانشگاهی کشور در سفر به چهارمحال‌وبختیاری و در دیدار با جعفر مردانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، ظرفیت‌های گسترده این نهاد را در حوزه‌های آموزش، پژوهش، فناوری و سلامت تشریح کرد و گفت: جهاد دانشگاهی آمادگی دارد در مسیر توسعه علمی، فناوری و اقتصادی استان، نقش فعال‌تر و مؤثرتری ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان در بخش‌هایی همچون بادام، گردو و آبزی‌پروری افزود: جهاد دانشگاهی می‌تواند با استفاده از توان تخصصی شبکه ملی خود، در حوزه فرآوری محصولات، ایجاد ارزش افزوده و توسعه فناوری‌های مورد نیاز استان ورود جدی داشته باشد.

باصولی همچنین از افتتاح کلینیک تخصصی درمان زنان در شهرکرد طی ماه‌های آینده خبر داد و اظهار داشت: زمینه راه‌اندازی خدمات درمان ناباروری و توسعه خدمات تشخیصی و درمانی سرطان در استان نیز فراهم شده است تا بخشی از نیاز‌های درمانی مردم در داخل استان پاسخ داده شود.

وی بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و ارزیابی جهاد دانشگاهی تأکید کرد و گفت: تمامی ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی کشور در خدمت توسعه چهارمحال‌وبختیاری قرار دارد و این نهاد آماده همکاری در اجرای برنامه‌های اولویت‌دار استان است.