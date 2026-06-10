مدیر عامل صندوق بیمه کشاورزی از پرداخت ۱۶ همت تسهیلات در حوزه زراعی، باغداری و تولیدات گلخانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - وهب متقی نیا مدیر عامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: بانک عامل بخش کشاورزی مسیر تحول دیجیتال را دنبال می‌کند تا امور بانکی هوشمند و نوین انجام شود.

وی با بیان اینکه ۶۲ درصد تامین مالی حوزه کشاورزی بر عهده بانک تخصصی وزارت جهاد است، افزود: امروز در فضای رقابتی، بانکی موفق است که بتواند هزینه‌های خود را کاهش و خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهد.

متقی نیا ادامه داد: در کنار تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید، توجه ویژه به زنجیره تولید داریم که این امر کمک بزرگی به اقتصاد مقاومتی می‌کند.

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه نقش ما فقط پرداخت تسهیلات نیست، افزود: مدیریت جریان مالی در امور بانکی هم مهم است. براساس آمار سال گذشته بانک کشاورزی ۲۶۲ همت تسهیلات در قالب ۷۸۲ فقره پرداخت شدو تحقق این سطح از تامین مالی در شرایط پیچیده اقتصادی نشان‌دهنده تاب‌آوری عملیاتی و تعهد ما در بخش کشاورزی است.

متقی نیا ادامه داد: بخش پرداخت قرض‌الحسنه به طور جدی دنبال می‌شود. البته نسبت به این امر نقد داریم زیرا بهتر است منابع این بانک برای کشاورزی مدیریت شود، اما تکالیفی داریم که یکی از آنها پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در حوزه ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و مسکن است.

به گفته یک مقام مسئول، در زراعت، باغداری و تولیدات گلخانه‌ای بیش از ۱۶ همت و در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی حدود ۱۶ همت تسهیلات پرداخت شده است. همچنین در حوزه تسهیلات پرداخت شده به صنعت دام، طیور و آبزیان ۹.۳ همت به ۲۳ هزار طرح تولیدی تسهیلات پرداخت شده که در تامین پروتئین مورد نیاز کشور با دغدغه کمتری موضوع تولید دنبال شود.

وی در ادامه تسهیلات پرداخت شده بخش کشاورزی، به مسئله آزادسازی نرخ ارز پرداخت و گفت: با حذف ارز ترجیحی یکی از معضلات بزرگ بخش کشاورزی تامین کالاهای اساسی است. روش‌های سنتی پاسخگو نیست و مدلی در قالب اعتباری، طرحی شد که این ابزار در خدمت تولیدکنندگان برای خرید از بازارگاه باشد. در این راستا ۶۲ همت کیف پول مرغداران، دامداران و فعالان صنعت آبزیان برای ۷ هزار تولیدکننده و واحد تولیدی شارژ شد.

متقی نیا درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: براساس آمار تا کنون ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم با ارزش ۱۳۰ همت از کشاورزان خریداری شده که تاکنون ۴۱ همت مطالبات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه از طرح اعتباری گندم ، انتظارات ما برآورده نشده است، گفت: شاید ما در اطلاع‌رسانی و ترویج باید بیشتر تلاش می‌کردیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه در طرح اعتباری گندم بدنبال سودآوری نیستیم، افزود: در طرح اعتباری گندم سودی گرفته نمی‌شود و بابت تخصیص اعتبار تنها نیم درصد کارمزد دریافت می‌شود، در حالیکه هزینه‌های بانک در این بسته حمایتی بیشتر است.

وی با تاکید بر این که طرح اختیاری است، گفت: نگاه ما به این طرح حمایتی، گرفتن سود نیست. شاید عدم شناخت کافی و عدم ترویج موجب این شده که تصور می‌شود بابت اعتبار سود دریافت می‌شود.