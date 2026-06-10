باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت جهانی نفت امروز چهارشنبه حدود ۱ درصد افزایش یافت و تحت تاثیر تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران، در کنار کاهش ذخایر نفت خام آمریکا برای هشتمین هفته متوالی، از پایین‌ترین سطح خود در هفت هفته گذشته فاصله گرفت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بهای معاملات آتی نفت خام برنت با ۸۳ سنت یا ۰.۹ درصد افزایش به ۹۲.۲۹ دلار در هر بشکه رسید؛ در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با حدود ۶۸ سنت یا ۰.۸ درصد افزایش، بشکه‌ای ۸۸.۹۷ دلار معامله شد.

این افزایش قیمت در حالی رخ داد که با وجود اظهارات مقامات آمریکایی درباره بهبود تدریجی حرکت کشتی‌ها و صادرات نفت، به دلیل تداوم محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز، که حدود یک‌پنجم عرضه نفت خام و گاز طبیعی مایع (LNG) جهان از آن عبور می‌کند، نگرانی‌ها درباره جریان تأمین نفت افزایش یافته است.

در بخش عرضه نیز داده‌های موسسه نفت آمریکا (API) نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۵ ژوئن، ۹.۱۲ میلیون بشکه کاهش یافته است. علاوه بر این، ذخایر بنزین نیز حدود ۱.۱۹ میلیون بشکه افت داشته که این امر فشار‌های موجود بر بازار را تشدید کرده و نگرانی‌ها از کمبود عرضه را افزایش داده است.

منبع: السومریه نیوز