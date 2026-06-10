کارشناسان در مورد امکان فرود آرتمیس ۴ بر روی ماه در سال ۲۰۲۸ تردید دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که کارشناسان معتقدند فرود برنامه‌ریزی‌شده آرتمیس ۴ بر روی ماه در سال ۲۰۲۸ بعید است طبق برنامه انجام شود.

کیسی درایر، تحلیلگر ارشد و رئیس سیاست فضایی در انجمن سیاره‌ای، گفت: فکر می‌کنم من و اکثر مردم، این تاریخ را غیرواقعی می‌دانیم.

به گفته این روزنامه، فیل مک‌آلیستر، مدیر سابق برنامه فضایی تجاری ناسا، و کلیتون اسفوپه، معاون مدیر پروژه امنیت هوافضا در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، نظرات مشابهی را ابراز کرده‌اند.

دلیل اصلی این تردید این است که موفقیت این ماموریت به تصمیمات ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس، و جف بزوس، مدیرعامل بلو اوریجین، بستگی دارد، زیرا هیچ‌کدام از این شرکت‌ها هنوز توسعه یک فرودگر قمری را تکمیل نکرده‌اند.

فضاپیمای استارشیپ اسپیس‌ایکس در طول آزمایش با یک سری نقص مواجه شد، در حالی که موشک نیو گلن بلو اوریجین در اواخر ماه مه در سکوی پرتاب در فلوریدا آسیب دید. این شرکت قصد داشت امسال کاوشگر ماه آبی (MK۱) خود را به فضا پرتاب کند.

به گفته کارشناسان، عوامل خارجی مانند آب و هوای نامساعد یا تعطیلی مجدد دولت ایالات متحده می‌تواند بر جدول زمانی این ماموریت تأثیر بگذارد. جرد ایزاکمن، مدیر سابق ناسا، پیش از این اظهار داشت که این آژانس ممکن است مجبور شود به موشک‌های فالکون هوی اسپیس ایکس تکیه کند.

منبع: vesti.ru