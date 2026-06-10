حجت‌الاسلام علم‌الهدی می‌گوید حماسه یکصدروزه‌ ملت قهرمان ایران در طول تاریخ اسلام بی‌نظیر بوده است و این حضور متصل دشمن را به زانو درآورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام سیدرضی علم‌الهدی نایب‌رئیس مجمع تشکل‌های مردمی بيانيه گام دوم انقلاب در رادیو اقتصاد با اشاره به حماسه صدروزه مردم در جنگ رمضان گفت: حماسه یکصدروزه‌ ملت قهرمان ایران در طول تاریخ اسلام بی‌نظیر بوده است و ما شاهد چنین حوادثی نبوده‌ایم که ببینیم و بدانیم چگونه این مردم در صحنه و عرصه میدان، یکصد شب حضور متصل داشتند و توانستند با این حرکت خود، دشمن را به زانو درآورند چرا که فتنه‌ها زمانی است که دشمن از نظر جنگ یا به اسم مذاکره و یا از لحاظ مالی، مسلمانان را در فشار و مضیقه قرار می‌دهند، اما مردم با ایستادگی و تاب‌آوری خود به جهانیان، فهماندند که در مقابل فتنه‌ها، به بهترین شکل ایستادگی می‌کنند.

نایب‌رئیس مجمع تشکل های مردمی بيانيه گام دوم انقلاب اظهار کرد: امام شهید ما در چند سال قبل، در خصوص جهاد تبیین برای همه مردم علی‌الخصوص جوانان فرمودند که بر شما لازم و واجب است این فتنه‌ها را برای مردم تبیین کنیم تا مردم بدانند دشمن از راه‌های گوناگون به اسم مذاکره، از راه جنگ، از راه فشار اقتصادی و غیره می‌خواهد که این فتنه‌ها به امت اسلامی بازگردد. 

وی بیان کرد: لازم است که مردم ایستادگی و مقاومت کنند. راه بستن فتنه‌ها، مقاومت عموم مردم است، هرچند با هر تعداد هر شب در همه میادین، مردم به احسن وجه در صحنه هستند و این ایستادگی‌ها را به نحواحسن انجام می‌دهند که واقعاً جای تشکر دارد. جای این دارد که بگوییم سلام خدا بر این مردم، درود خدا بر این مردم که این گونه ایستادگی می‌کنند.

حجت‌الاسلام علم‌الهدی گفت: در جنگ بدر، ۱۱۳ نفر مسلمان، پیغمبر اکرم (ص) را یاری کردند و در مقابل هزار نفر از لشکر کفر ایستادند و در زمان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ۷۲ نفر در مقابل ۳۰ هزار لشکر دشمن ایستادگی کردند و پیروز شدند. پیروزی آنان همین بس که بعد از ۱۴۰۰ سال، هنوز در اقصی نقاط جهان به نام و یاد شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مردم پرچم را نگه داشتند و نگذاشتند خون حضرت ضایع شود.

نایب‌رئیس مجمع تشکل های مردمی بيانيه گام دوم انقلاب تصریح کرد: مردم برای نگه‌داشتن یک پرچم در میدان ولیعصر (عج) می‌آیند ثبت‌نام می‌کنند و این پرچم را در طول شبانه‌روز نگه می‌دارند. این خودش یک امر مقدسی است و کار کمی نیست. همان‌طور که نماز بر ما واجب است، دفاع از نظام مقدس اسلامی، ایستادگی در مقابل دشمن و حفظ جمهوری اسلامی واجب است. به این گونه هر کسی به هر شکلی مثلا یکی با کمک‌هایی که به رزمندگان دارد می‌کند، یک با نگه داشتن پرچم، یکی با شعار دادن، یکی با سرود خواندن که همه شب، شعرهای حماسی می‌خوانند مثل مادحین محترم، شعرای ما، بعضی از خوانندگان ما چه آن‌طرف آبی و چه این‌طرف آبی، فرقی نمی‌کند چون همه در راه مملکت، اسلام و ائمه ایستادگی می‌کنند و قرآن و خداوند هم به آنان وعده نصرت داده است.

 

برچسب ها: گام دوم انقلاب ، جنگ رمضان
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