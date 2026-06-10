حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای، طی حکمی اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه را برای مدت پنج سال منصوب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای، طی حکمی اعضای جدید هیئت مدیره‌ی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه را برای مدت پنج سال منصوب کردند.

بر این اساس حجج اسلام والمسلمین حسین رحیمیان، محمد جعفری گیلانی، محی‌الدین مکارم شیرازی، قدمعلی اسحاقیان، محمدمهدی حقانی و محمدحسین احسانی، به همراه نماینده مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، نماینده حوزه علمیه خراسان و رئیس جامعه المصطفی العالمیه، به‌عنوان اعضای جدید هیأت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه منصوب شدند.

جلسه تودیع و معارفه اعضای جدید هیأت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در روز‌های ابتدایی خردادماه جاری با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری، دکتر ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، اعضای سابق و اعضای جدید هیأت مدیره مرکز خدمات حوزه علمیه برگزار شد.

در این جلسه ضمن تشکر از اعضای سابق و رئیس مرکز، براساس نتیجه رأی‌گیری از اعضای جدید، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رحیمیان مجدداً به عنوان رئیس هیأت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه انتخاب شد.

منبع: رسانه رهبر انقلاب اسلامی

برچسب ها: رهبر انقلاب ، حوزه‌های علمیه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مردم ولایت مدار استان کرمانشاه
۱۴:۱۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ما مردم کرمانشاه ، عاشق و پیرو راه رهبر شهیدمان امام سید علی خامنه ای و رهبر فرزانه و عزیزمان آقا سید مجتبی خامنه ای هستیم . صلوات بر حضرت محمد (ص) و آل محمد (ص) و عجل فرجهم
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
نمیشه تیم مذاکره کننده جدید هم انتخاب کنید. کسانی شجاع باشند و معتاد به مذاکره نباشند
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
احسنت تعبیر جالبی بود معتاد به مذاکره
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