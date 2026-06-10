باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیتالله سیّدمجتبی خامنهای، طی حکمی اعضای جدید هیئت مدیرهی مرکز خدمات حوزههای علمیه را برای مدت پنج سال منصوب کردند.
بر این اساس حجج اسلام والمسلمین حسین رحیمیان، محمد جعفری گیلانی، محیالدین مکارم شیرازی، قدمعلی اسحاقیان، محمدمهدی حقانی و محمدحسین احسانی، به همراه نماینده مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، نماینده حوزه علمیه خراسان و رئیس جامعه المصطفی العالمیه، بهعنوان اعضای جدید هیأت مدیره مرکز خدمات حوزههای علمیه منصوب شدند.
جلسه تودیع و معارفه اعضای جدید هیأت مدیره مرکز خدمات حوزههای علمیه در روزهای ابتدایی خردادماه جاری با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدیان معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری، دکتر ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، اعضای سابق و اعضای جدید هیأت مدیره مرکز خدمات حوزه علمیه برگزار شد.
در این جلسه ضمن تشکر از اعضای سابق و رئیس مرکز، براساس نتیجه رأیگیری از اعضای جدید، حجتالاسلام والمسلمین حسین رحیمیان مجدداً به عنوان رئیس هیأت مدیره مرکز خدمات حوزههای علمیه انتخاب شد.
منبع: رسانه رهبر انقلاب اسلامی