کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرستی از تاثیرگذارترین بازیکنان آسیایی حاضر در این رقابت را معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- با نزدیک شدن به آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی ویژه به معرفی ستارههایی پرداخت که میتوانند نقش تعیینکنندهای در عملکرد تیمهای آسیایی ایفا کنند.
در این فهرست، مهدی طارمی به عنوان یکی از مهرههای کلیدی تیم ملی ایران معرفی شده است. مهاجم باتجربه ایران که سومین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند، در مرحله مقدماتی عملکرد درخشانی داشت و با ۱۰ گل و ۷ پاس گل سهم مهمی در صعود تیم ملی ایفا کرد. AFC از طارمی به عنوان مهاجمی کامل با قدرت گلزنی، بازی هوایی و هوش تاکتیکی بالا یاد کرده است.
جکسون ایروین، کاپیتان استرالیا، دیگر چهره شاخص این فهرست است. هافبک باتجربه استرالیایی پس از پشت سر گذاشتن مصدومیتهای متعدد، با آمادگی کامل به جام جهانی رسیده و یکی از امیدهای اصلی تیمش محسوب میشود.
در عراق نیز ایمن حسین همچنان مهمترین مهره هجومی این تیم به شمار میرود. مهاجم ۳۰ ساله عراقی با ثبت ۸ گل و یک پاس گل در مسابقات مقدماتی، نقش مهمی در صعود تیمش به جام جهانی داشت.
تاکهفوسا کوبو ستاره ژاپنی رئال سوسیداد نیز در میان بازیکنان منتخب AFC قرار گرفته است. او در مرحله مقدماتی با ۴ گل و ۸ پاس گل یکی از مؤثرترین بازیکنان ساموراییها بود و حالا امید اصلی ژاپن برای درخشش در جام جهانی به شمار میرود.
در اردن، نگاهها به موسی التعمری دوخته شده است؛ ستارهای که با ۷ گل و ۲ پاس گل سهم مهمی در نخستین صعود تاریخی این کشور به جام جهانی ایفا کرد و همچنان مهمترین مهره تهاجمی اردنیها محسوب میشود.
سون هیونگمین، کاپیتان کره جنوبی، نیز در این فهرست حضور دارد. ستاره باتجربه کرهای با ۱۰ گل و ۴ پاس گل در مسیر صعود تیمش نقشآفرینی کرد و یکی از امیدهای اصلی کره جنوبی در این رقابتها خواهد بود.
در عربستان سعودی، سالم الدوساری همچنان چهره اول تیم ملی این کشور محسوب میشود. بازیکنی که سابقه گلزنی در جام جهانی را در کارنامه دارد و بار دیگر به عنوان رهبر فنی سعودیها وارد میدان خواهد شد.
اکرم عفیف، ستاره تیم ملی قطر، نیز پس از ثبت ۴ گل و ۱۱ پاس گل در مسابقات مقدماتی، به عنوان موتور محرک خط حمله این تیم شناخته میشود و امید اصلی قطریها برای خلق شگفتی خواهد بود.
در نهایت الدور شومورودوف، کاپیتان و بهترین گلزن تاریخ فوتبال ازبکستان، یکی دیگر از بازیکنان مورد توجه AFC است. مهاجم باتجربه ازبکستانی با عملکردی مؤثر در مسیر صعود تیمش، حالا آماده نخستین حضور خود در بزرگترین آوردگاه فوتبال جهان است.
AFC معتقد است عملکرد این ستارهها میتواند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت نمایندگان آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد و نگاه میلیونها هوادار فوتبال در قاره کهن به درخشش آنها دوخته شده است.
برای شرکت در نظر سنجی و ارسال رای کلیک کنید