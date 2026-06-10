کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرستی از تاثیرگذارترین بازیکنان آسیایی حاضر در این رقابت را معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- با نزدیک شدن به آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی ویژه به معرفی ستاره‌هایی پرداخت که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد تیم‌های آسیایی ایفا کنند.

در این فهرست، مهدی طارمی به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی ایران معرفی شده است. مهاجم باتجربه ایران که سومین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، در مرحله مقدماتی عملکرد درخشانی داشت و با ۱۰ گل و ۷ پاس گل سهم مهمی در صعود تیم ملی ایفا کرد. AFC از طارمی به عنوان مهاجمی کامل با قدرت گلزنی، بازی هوایی و هوش تاکتیکی بالا یاد کرده است.

 

ستاره‌های کلیدی اسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC

جکسون ایروین، کاپیتان استرالیا، دیگر چهره شاخص این فهرست است. هافبک باتجربه استرالیایی پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت‌های متعدد، با آمادگی کامل به جام جهانی رسیده و یکی از امید‌های اصلی تیمش محسوب می‌شود.
ستاره‌های کلیدی اسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC

در عراق نیز ایمن حسین همچنان مهم‌ترین مهره هجومی این تیم به شمار می‌رود. مهاجم ۳۰ ساله عراقی با ثبت ۸ گل و یک پاس گل در مسابقات مقدماتی، نقش مهمی در صعود تیمش به جام جهانی داشت.
ستاره‌های کلیدی اسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC

تاکه‌فوسا کوبو ستاره ژاپنی رئال سوسیداد نیز در میان بازیکنان منتخب AFC قرار گرفته است. او در مرحله مقدماتی با ۴ گل و ۸ پاس گل یکی از مؤثرترین بازیکنان سامورایی‌ها بود و حالا امید اصلی ژاپن برای درخشش در جام جهانی به شمار می‌رود.

ستاره‌های کلیدی اسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC

در اردن، نگاه‌ها به موسی التعمری دوخته شده است؛ ستاره‌ای که با ۷ گل و ۲ پاس گل سهم مهمی در نخستین صعود تاریخی این کشور به جام جهانی ایفا کرد و همچنان مهم‌ترین مهره تهاجمی اردنی‌ها محسوب می‌شود.
ستاره‌های کلیدی اسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC

سون هیونگ‌مین، کاپیتان کره جنوبی، نیز در این فهرست حضور دارد. ستاره باتجربه کره‌ای با ۱۰ گل و ۴ پاس گل در مسیر صعود تیمش نقش‌آفرینی کرد و یکی از امید‌های اصلی کره جنوبی در این رقابت‌ها خواهد بود.

ستاره‌های کلیدی اسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC

در عربستان سعودی، سالم الدوساری همچنان چهره اول تیم ملی این کشور محسوب می‌شود. بازیکنی که سابقه گلزنی در جام جهانی را در کارنامه دارد و بار دیگر به عنوان رهبر فنی سعودی‌ها وارد میدان خواهد شد.

ستاره‌های کلیدی اسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC

اکرم عفیف، ستاره تیم ملی قطر، نیز پس از ثبت ۴ گل و ۱۱ پاس گل در مسابقات مقدماتی، به عنوان موتور محرک خط حمله این تیم شناخته می‌شود و امید اصلی قطری‌ها برای خلق شگفتی خواهد بود.
ستاره‌های کلیدی اسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC

در نهایت الدور شومورودوف، کاپیتان و بهترین گلزن تاریخ فوتبال ازبکستان، یکی دیگر از بازیکنان مورد توجه AFC است. مهاجم باتجربه ازبکستانی با عملکردی مؤثر در مسیر صعود تیمش، حالا آماده نخستین حضور خود در بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبال جهان است.
ستاره‌های کلیدی اسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC

AFC معتقد است عملکرد این ستاره‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت نمایندگان آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد و نگاه میلیون‌ها هوادار فوتبال در قاره کهن به درخشش آنها دوخته شده است.

 برای شرکت در نظر سنجی و ارسال رای کلیک کنید

برچسب ها: جام جهانی2026 ، مهدی طارمی
خبرهای مرتبط
دولت مجوز حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ را صادر کرد
قیمت بلیت بازی‌های ایران در جام جهانی فوتبال مشخص شد
رقیب مصر حریف تدارکاتی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
عباس مروتی
۱۴:۳۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
طارمی شانس دارد بهترین آسیایی گلزن در تاریخ جام جهانی شود
۰
۰
پاسخ دادن
طارمی: سیاست‌ ویزایی آمریکا باعث تنش در جام جهانی است
سنسی به تاتنهام پیوست
استقلال در انتظار پاسخ ستاره‌ها؛ پیشنهاد تمدید روی میز بازیکنان
طرح تازه مدیران استقلال برای کنترل بازار نقل‌وانتقالات
پیاتزا: بازی فوق العاده مقابل برزیل خواهیم داشت
استقلالی‌ها در پرداخت مطالبات بازیکنان به بن‌بست خوردند
بررسی تیمی که این بار برای قهرمانی در جام جهانی فوتبال می‌آید + فیلم
تقوی: ما می‌توانیم/ برای مردم، دختران والیبالیست لامرد، و ایران می‌جنگیم
بیانیه جمعی از جامعه ووشو ایران در حمایت از فدراسیون ووشو
اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک شد!
آخرین اخبار
با وجود مسیری سخت، هدف و باور ما رسیدن به جام جهانی است
جشنواره گل مس شهربابک در رشت
طارمی: سیاست‌ ویزایی آمریکا باعث تنش در جام جهانی است
سنسی به تاتنهام پیوست
تقوی: ما می‌توانیم/ برای مردم، دختران والیبالیست لامرد، و ایران می‌جنگیم
بررسی تیمی که این بار برای قهرمانی در جام جهانی فوتبال می‌آید + فیلم
اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک شد!
استقلال در انتظار پاسخ ستاره‌ها؛ پیشنهاد تمدید روی میز بازیکنان
استقلالی‌ها در پرداخت مطالبات بازیکنان به بن‌بست خوردند
بیانیه جمعی از جامعه ووشو ایران در حمایت از فدراسیون ووشو
تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفت
بسکتبال با ویلچر بانوان راهی بازی‌های پاراآسیای ناگویا می‌شود
طرح تازه مدیران استقلال برای کنترل بازار نقل‌وانتقالات
پیاتزا: بازی فوق العاده مقابل برزیل خواهیم داشت
دنیامالی: افزایش جامعه ورزشکاران، کلید طلایی توسعه قهرمانی در ایران است
پوست‌اندازی فوتسال بانوان با جوان‌گرایی؛ میانگین سنی تیم ملی به ۲۵ سال رسید
استقبال از داور سومالیایی که قربانی میزبان جام جهانی شد+ فیلم
بازگشت اولین بازیکن خارجی پرسپولیس به ایران
ستاره‌های کلیدی آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC+ لینک رای گیری
MMA ایران در آستانه اولین حضور آسیایی؛ ۳ سهمیه در ناگویا ۲۰۲۶
برنامه کامل رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
گل گهر نماینده ایران در لیگ قهرمانان شد
طرح جنجالی نهاد «ورزشکار جهانی» برای تقسیم عادلانه درآمد‌های المپیک
خبرنگاربرنامه صبح بخیر برزیل: از رفتار پلیس آمریکا زبانم بند آمد
تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان موفق به کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان شد
صدیقی:وزیر ورزش از روند موفقیت‌های ووشو ابزار رضایت کرد
تاریخچه دیدار تیم های والیبال ایران و برزیل/ کفه ترازو به سود میزبان
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی پارادوومیدانی
اطلاعیه فدراسیون فوتبال ازبکستان در مورد بازیکن استقلال
ایران در نخستین آزمون لیگ ملت‌ها به مصاف برزیل می‌رود