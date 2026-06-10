باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «خانه خلوت» به کارگردانی مهدی صباغ زاده، چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ساعت ۲۱ روی آنتن میرود.
عزتالله انتظامی، نیکو خردمند، فاطمه گودرزی، جهانگیر فروهر و رضا رویگری در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
این فیلم در دهمین دوره جشنواره فیلم فجر در چندین رشته نامزد دریافت جایزه شده بوده و سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه و لوح تقدیر بهترین بازیگر نقش اول و دوم مرد را از آن خود ساختهاست.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: امیرجلال الدین مردی میانسال است که در گذشته پاورقی نویس مطبوعات بوده، او در حال حاضر هر چه مینویسد از طرف مطبوعات رد میشود. چون آنها اعتقاد دارند داستانهای او دیگر جذاب نیست. امیر جلال برای زندگی به این کار نیاز دارد، اما هر چه میزند به در بسته میخورد تا اینکه...
گفتنی است، «خانه خلوت» چهارشنبه شب ساعت ۲۱ پخش میشود.
منبع: شبکه نمایش