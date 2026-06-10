سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان از پیش‌بینی تولید ۳۳ هزار تن گیلاس و آلبالو در باغات ‏استان خبر داد و گفت: امسال میزان تولید این دو محصول نسبت به سال گذشته حدود پنج درصد افزایش خواهد داشت‎. ‎

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - باغات میوه‌های کردستان در سال‌های اخیر به یکی از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی استان تبدیل شده‌اند و نقش قابل توجهی در ‏تأمین نیاز بازار و ایجاد درآمد برای باغداران دارند؛ و باغ‌های پرثمراستان، این روز‌ها بار دیگر با شکوفه‌های گیلاس و آلبالو، جلوه‌ای ‏از امید و تلاش را به نمایش گذاشته است. باغ‌هایی که حاصل ماه‌ها زحمت، صبوری و دل‌بستگی باغداران این دیاراست، اکنون در ‏آستانه برداشت محصولی قرار گرفته‌اند که هم روایتگر رنج و هم نشانه‌ای از برکت و پایداری است‎. ‎

‏ در همین راستا، مسئولان جهاد کشاورزی استان از افزایش تولید گیلاس و آلبالو در سال جاری خبر می‌دهند؛ افزایشی که حاصل ‏شرایط مناسب تولید، توسعه باغات و بهبود مدیریت باغداری بوده و می‌تواند جایگاه کردستان را در میان استان‌های تولیدکننده این ‏محصولات بیش از پیش ارتقا دهد. ‏

‏ زاهد حاجی‌میرزایی، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، با اشاره به ظرفیت بالای باغداری ‏استان در تولید میوه‌های سردسیری اظهار کرد: از مجموع باغات استان، چهار هزار و ۶۳۰ هکتار به کشت گیلاس و آلبالو اختصاص ‏یافته است که از این میزان، دو هزار و ۱۱۱ هکتار زیر کشت گیلاس و دو هزار و ۵۱۹ هکتار زیر کشت آلبالو قرار دارد‎. ‎

وی افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد در سال جاری حدود ۱۶ هزار تن گیلاس و ۱۷ هزار تن آلبالو از باغات استان برداشت شود که ‏این میزان در مقایسه با سال گذشته حدود پنج درصد افزایش خواهد داشت‎. ‎

حاجی‌میرزایی بیشترین سطح زیر کشت گیلاس و آلبالو در استان را مربوط به شهرستان‌های سنندج، کامیاران و سقز دانست و گفت: ‏شرایط اقلیمی مناسب، تجربه باغداران و توسعه باغات در این مناطق، زمینه تولید مطلوب این محصولات را فراهم کرده است‎. ‎

وی درباره عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش تولید گیلاس و آلبالو تصریح کرد: سرمای دیررس بهاره در زمان گلدهی، میزان بارندگی، ‏دسترسی به منابع آب، وقوع تگرگ، تنش‌های اقلیمی، تغذیه مناسب درختان، مدیریت اصولی باغ‌ها، کنترل آفات و بیماری‌ها، استفاده از ‏ارقام سازگار و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد باغات هستند‎. ‎

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به خسارت‌های ناشی از سرمازدگی افزود: میزان ‏خسارت اقتصادی ناشی از سرمای دیررس هر سال متفاوت است و به شدت سرما، زمان وقوع آن و مرحله فنولوژیک درختان بستگی ‏دارد. معمولاً بیشترین خسارت در دوره گلدهی و تشکیل میوه رخ می‌دهد‎. ‎

وی درباره ارقام رایج کشت شده در استان گفت: در بخش گیلاس، ارقام تکدانه مشهد، صورتی لواسان، سیاه مشهد و برخی ارقام ‏بومی و محلی بیشترین سطح کشت را دارند. همچنین در بخش آلبالو، ارقام مجاری و بوترمو از مهم‌ترین ارقام مورد استفاده باغداران ‏استان هستند‎. ‎

حاجی‌میرزایی با بیان اینکه بازارپسندی یکی از شاخص‌های مهم انتخاب ارقام است، اظهار کرد: رقم تکدانه مشهد در میان گیلاس‌ها به ‏دلیل طعم مطلوب و کیفیت بالا از محبوبیت بیشتری برخوردار است. در آلبالو نیز رقم بوترمو به دلیل درشتی میوه، طعم ملس، ‏عملکرد مناسب و کیفیت مطلوب برای فرآوری، مورد استقبال باغداران و بازار قرار دارد‎. ‎

وی از اجرای برنامه‌های مختلف برای توسعه و نوسازی باغات استان خبر داد و گفت: اصلاح و جایگزینی باغات فرسوده، توسعه ‏باغات متراکم و نیمه‌متراکم، استفاده از نهال‌های گواهی‌شده، توسعه آبیاری تحت فشار، آموزش باغداران در زمینه تغذیه و هرس، ‏توسعه مکانیزاسیون باغی، افزایش پوشش بیمه محصولات و ترویج ارقام خودگشن به‌ویژه در گیلاس از مهم‌ترین برنامه‌های در دست ‏اجرا است‎. ‎

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان درباره راهکار‌های مقابله با خسارت‌های ناشی از ‏سرمازدگی و تغییرات اقلیمی نیز گفت: استفاده از هشدار‌های هواشناسی، توسعه ارقام دیرگل، بهره‌گیری از بخاری‌های باغی، مدیریت ‏صحیح آبیاری در شرایط بحرانی، گسترش بیمه محصولات کشاورزی و انتخاب مناسب محل احداث باغ از جمله راهکار‌های مؤثر ‏برای کاهش خسارت‌ها است‎. ‎

وی با اشاره به بازار مصرف این محصولات خاطرنشان کرد: بخش عمده تولیدات گیلاس و آلبالوی کردستان در بازار‌های داخلی ‏عرضه می‌شود و بخشی از آن نیز به خارج از استان، به‌ویژه بازار تهران، ارسال می‌شود‎. ‎

حاجی‌میرزایی درباره چشم‌انداز ارتقای جایگاه کردستان در تولید این محصولات اظهار کرد: با توسعه باغات مدرن، استفاده از ارقام ‏پرمحصول، مدیریت علمی باغ‌ها، توسعه صنایع بسته‌بندی و فرآوری و افزایش بهره‌وری مصرف آب، استان می‌تواند جایگاه خود را ‏در تولید گیلاس و آلبالوی کشور ارتقا داده و از رتبه هفتم فعلی به رتبه‌های بالاتر دست یابد‎. ‎

وی در پایان مهم‌ترین مطالبات باغداران را خسارت‌های ناشی از سرمازدگی و تگرگ، افزایش هزینه نهاده‌ها و دستمزد کارگری ‏عنوان کرد و گفت: جهاد کشاورزی با ارائه تسهیلات در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، آموزش‌های تخصصی و ترویج اصول نوین ‏باغداری در تلاش است زمینه کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری باغات استان را فراهم کند. ‏

برچسب ها: کردستان ، محصولات باغی ، برداشت گیلاس و آلبالو
خبرهای مرتبط
احداث شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در سنندج
جابه جایی۶۴۷ هزار تُن کالا به ارزش نزدیک به ۷۸۲ میلیون دلار از مرز‌های رسمی استان
افزایش ۴۷ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کردستان؛ سومین تولیدکننده نخود کشور در مسیر توسعه کشت پاییزه
لزوم رعایت همزمان حقوق مردم و فعالیت معادن سرنجیانه
دولت چهاردهم رضایت مردم از خدمات اداری را به‌ صورت لحظه‌ای رصد می‌کند
آخرین اخبار
دولت چهاردهم رضایت مردم از خدمات اداری را به‌ صورت لحظه‌ای رصد می‌کند
کردستان؛ سومین تولیدکننده نخود کشور در مسیر توسعه کشت پاییزه
لزوم رعایت همزمان حقوق مردم و فعالیت معادن سرنجیانه
رنگ سرخ رونق برشاخه‌های کردستان؛ پیش‌بینی برداشت ۳۳ هزار تن گیلاس و آلبالو
صلح و سازش در پرونده اختلاف ملکی از تشکیل پرونده حقوقی برای ۲۰ خانوار در کامیاران