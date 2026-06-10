باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - باغات میوه‌های کردستان در سال‌های اخیر به یکی از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی استان تبدیل شده‌اند و نقش قابل توجهی در ‏تأمین نیاز بازار و ایجاد درآمد برای باغداران دارند؛ و باغ‌های پرثمراستان، این روز‌ها بار دیگر با شکوفه‌های گیلاس و آلبالو، جلوه‌ای ‏از امید و تلاش را به نمایش گذاشته است. باغ‌هایی که حاصل ماه‌ها زحمت، صبوری و دل‌بستگی باغداران این دیاراست، اکنون در ‏آستانه برداشت محصولی قرار گرفته‌اند که هم روایتگر رنج و هم نشانه‌ای از برکت و پایداری است‎. ‎

‏ در همین راستا، مسئولان جهاد کشاورزی استان از افزایش تولید گیلاس و آلبالو در سال جاری خبر می‌دهند؛ افزایشی که حاصل ‏شرایط مناسب تولید، توسعه باغات و بهبود مدیریت باغداری بوده و می‌تواند جایگاه کردستان را در میان استان‌های تولیدکننده این ‏محصولات بیش از پیش ارتقا دهد. ‏

‏ زاهد حاجی‌میرزایی، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، با اشاره به ظرفیت بالای باغداری ‏استان در تولید میوه‌های سردسیری اظهار کرد: از مجموع باغات استان، چهار هزار و ۶۳۰ هکتار به کشت گیلاس و آلبالو اختصاص ‏یافته است که از این میزان، دو هزار و ۱۱۱ هکتار زیر کشت گیلاس و دو هزار و ۵۱۹ هکتار زیر کشت آلبالو قرار دارد‎. ‎

وی افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد در سال جاری حدود ۱۶ هزار تن گیلاس و ۱۷ هزار تن آلبالو از باغات استان برداشت شود که ‏این میزان در مقایسه با سال گذشته حدود پنج درصد افزایش خواهد داشت‎. ‎

حاجی‌میرزایی بیشترین سطح زیر کشت گیلاس و آلبالو در استان را مربوط به شهرستان‌های سنندج، کامیاران و سقز دانست و گفت: ‏شرایط اقلیمی مناسب، تجربه باغداران و توسعه باغات در این مناطق، زمینه تولید مطلوب این محصولات را فراهم کرده است‎. ‎

وی درباره عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش تولید گیلاس و آلبالو تصریح کرد: سرمای دیررس بهاره در زمان گلدهی، میزان بارندگی، ‏دسترسی به منابع آب، وقوع تگرگ، تنش‌های اقلیمی، تغذیه مناسب درختان، مدیریت اصولی باغ‌ها، کنترل آفات و بیماری‌ها، استفاده از ‏ارقام سازگار و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد باغات هستند‎. ‎

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به خسارت‌های ناشی از سرمازدگی افزود: میزان ‏خسارت اقتصادی ناشی از سرمای دیررس هر سال متفاوت است و به شدت سرما، زمان وقوع آن و مرحله فنولوژیک درختان بستگی ‏دارد. معمولاً بیشترین خسارت در دوره گلدهی و تشکیل میوه رخ می‌دهد‎. ‎

وی درباره ارقام رایج کشت شده در استان گفت: در بخش گیلاس، ارقام تکدانه مشهد، صورتی لواسان، سیاه مشهد و برخی ارقام ‏بومی و محلی بیشترین سطح کشت را دارند. همچنین در بخش آلبالو، ارقام مجاری و بوترمو از مهم‌ترین ارقام مورد استفاده باغداران ‏استان هستند‎. ‎

حاجی‌میرزایی با بیان اینکه بازارپسندی یکی از شاخص‌های مهم انتخاب ارقام است، اظهار کرد: رقم تکدانه مشهد در میان گیلاس‌ها به ‏دلیل طعم مطلوب و کیفیت بالا از محبوبیت بیشتری برخوردار است. در آلبالو نیز رقم بوترمو به دلیل درشتی میوه، طعم ملس، ‏عملکرد مناسب و کیفیت مطلوب برای فرآوری، مورد استقبال باغداران و بازار قرار دارد‎. ‎

وی از اجرای برنامه‌های مختلف برای توسعه و نوسازی باغات استان خبر داد و گفت: اصلاح و جایگزینی باغات فرسوده، توسعه ‏باغات متراکم و نیمه‌متراکم، استفاده از نهال‌های گواهی‌شده، توسعه آبیاری تحت فشار، آموزش باغداران در زمینه تغذیه و هرس، ‏توسعه مکانیزاسیون باغی، افزایش پوشش بیمه محصولات و ترویج ارقام خودگشن به‌ویژه در گیلاس از مهم‌ترین برنامه‌های در دست ‏اجرا است‎. ‎

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان درباره راهکار‌های مقابله با خسارت‌های ناشی از ‏سرمازدگی و تغییرات اقلیمی نیز گفت: استفاده از هشدار‌های هواشناسی، توسعه ارقام دیرگل، بهره‌گیری از بخاری‌های باغی، مدیریت ‏صحیح آبیاری در شرایط بحرانی، گسترش بیمه محصولات کشاورزی و انتخاب مناسب محل احداث باغ از جمله راهکار‌های مؤثر ‏برای کاهش خسارت‌ها است‎. ‎

وی با اشاره به بازار مصرف این محصولات خاطرنشان کرد: بخش عمده تولیدات گیلاس و آلبالوی کردستان در بازار‌های داخلی ‏عرضه می‌شود و بخشی از آن نیز به خارج از استان، به‌ویژه بازار تهران، ارسال می‌شود‎. ‎

حاجی‌میرزایی درباره چشم‌انداز ارتقای جایگاه کردستان در تولید این محصولات اظهار کرد: با توسعه باغات مدرن، استفاده از ارقام ‏پرمحصول، مدیریت علمی باغ‌ها، توسعه صنایع بسته‌بندی و فرآوری و افزایش بهره‌وری مصرف آب، استان می‌تواند جایگاه خود را ‏در تولید گیلاس و آلبالوی کشور ارتقا داده و از رتبه هفتم فعلی به رتبه‌های بالاتر دست یابد‎. ‎

وی در پایان مهم‌ترین مطالبات باغداران را خسارت‌های ناشی از سرمازدگی و تگرگ، افزایش هزینه نهاده‌ها و دستمزد کارگری ‏عنوان کرد و گفت: جهاد کشاورزی با ارائه تسهیلات در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، آموزش‌های تخصصی و ترویج اصول نوین ‏باغداری در تلاش است زمینه کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری باغات استان را فراهم کند. ‏