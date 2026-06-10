باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران، معصومه پورنظری با اشاره به اقدامات این شرکت در راستای تامین سرانه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در مناطق ۲۲ گانه تهران، افزود: شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی برای تعمیر، بازسازی و تجهیز هر مرکز فرآموز با هماهنگی اداره کل سلامت ۳۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌کند تا این مراکز با کیفیت و تجهیزات مناسب در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گیرد.

وی اضافه کرد: هر مرکز مهارت‌های زندگی، رفتار‌های سلامت‌محور، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، خلاقیت و توانایی حل مسئله به کودکان آموزش داده می‌شود.

پورنظری ادامه داد: در مراکز فرآموز، مهارت‌های شناختی، اجتماعی، معنوی و ارتباطی از طریق بازی، کاردستی، داستان‌گویی و نقاشی به کودکان آموزش داده می‌شود و تلاش شده است تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی تامین شده از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

به گفته وی، در هفته‌های اخیر دو مرکر فرآموز در مناطق ۲۰ و ۱۴ از سوی شرکت توسعه تکمیل و تجهیز شده است. مرکز فرآموز منطقه ۲۰ اکنون به بهره برداری رسیده و مرکز فرآموز منطقه ۱۴ برای بهره برداری در اختیار منطقه قرار گرفته است.

معاون طرح و برنامه شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران در پایان از آمادگی این شرکت برای تجهیز، بازسازی و مرمت مراکز فرآموز در دیگر مناطق تهران خبر داد و گفت: در صورت ابلاغ و تخصیص اعتبار مورد نیاز مابقی مراکز فرآموز، تا پایان سال جاری امکان تجهیز، بازسازی و مرمت ساختمان مراکز فرآموز از سوی شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی وجود دارد.