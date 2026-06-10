مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان از اجرای طرح های سبا ، مهتاب و قرار همدلی خبر داد و گفت: کاهش مصرف برق در فصل گرما نیازمند مشارکت همگانی است.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ مسعود صادقی خمامی،  مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه ای گیلان امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت :  صرفه جویی در  مصرف برق در فصل گرما مورد توجه عموم قرار گیرد. 


مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان  به  اجرای  پویش ۲۵ درجه ؛ قرار همدلی اشاره کرد و گفت : رسانه ها نقش تاثیر گذاری در کاهش مصرف برق در ایام فصل گرم دارد.

صادقی  با تاکید بر اینکه رفع ناترازی نیازمند مشارکت همگانی است، افزود : با جلب مشارکت اجتماعی بسیاری از مسائل می توان مدیریت کرد. 


وی خاطر نشان کرد: در فصل گرما ، کشور دچار ناترازی انرژی برق است، لذا کاهش و مدیریت این ناترازی نیازمند همکاری  عمومی است .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان به  ۴ ماه ناترازی برق اشاره و اذعان داشت : در نیمه اول سال فاز هشدار و فاز اضطرار انرژی برق تعیین شده است،  خرداد و شهریور فاز هشدار ، تیر و مرداد  فاز اضطراری است .‌

صادقی به توسعه شبکه های برقی و افزایش نیروگاه های جدید اشاره کرد و گفت :  با ورود این نیروگاه ها در مدار وضعیت بهتر شده است‌.‌


مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان خاطر نشان کرد : کاهش مصرف با اطلاع رسانی و مدیریت  در ادارات ، بخش کشاورزی و صنعت مورد توجه دارد.‌

 وی با تاکید به اصلاح الگوهای نا متعارف و بد مصرفی اشاره کرد و گفت : قطعی برق برای این مشترکین مورد توجه قرار  دارد.


مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان  افزود :  تشویق مشترکین با کاهش مصرف از دیگر برنامه های است که دنبال می شود.‌


صادقی به اجرای طرح صبا (سفیران و بهینه سازی انرژی)   با هدف مدیریت مصرف برق در استان اشاره کرد و گفت : مسابقه نقاشی برای کودکان و دانش آموزان و طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق  گیلان  با بیان اینکه گیلان به لحاظ تعداد مشترکین چهارمین رکورد دار کشور است، گفت : و از حیث  طول شبکه فشار ضعیف و  حجم کار  رکورد دومین شرکت توزیع  کشور محسوب می شود.‌

وی ادامه داد:  سال گذشته  ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مقادیر شبکه  فرسوده سیم کشی  و  کابل خود نگهدار  انجام شده است.

اجرای پویش ۲۵ درجه ؛ قرار همدلی/ ضرورت مشارکت همگانی در صرفه جویی برق

 صادقی با بیان اینکه  یک هزار ترانسفور ماتور جدید سال گذشته   در استان به شبکه گیلان نصب شده است ‌‌‌، گفت : این آمار در استان افزایش خواهد یافت.


مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان  خاطر نشان کرد : افزایش مدار برق و هوشمند سازی در استان از اهم فعالیت های بود که تاکنون انجام شده است .‌


وی خاطر نشان کرد : تدوین نسیم تحول  در شبکه برقی گیلان از دیگر برنامه های است که برای  استراتژی و ابعاد  برنامه های متعدد  برنامه ریزی  و  اجرایی می شود.‌


صادقی به طرح مهتاب اشاره کرد  و افزود : با اجرای این طرح مانور و بازدید از کنتورهای مشترکین برق افزایش یافته است.‌

وی به  نصب پنل های خورشیدی در استان اشاره کرد و گفت : پاک ترین انرژی بهره گیری از  پنل های خورشیدی است این انرژی  به صرفه بوده و در کاهش هزینه ها تاثیر دارد، تولید برق  یک درآمد درخانواده محسوب می شود.

گفتنی است :  گیلان بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مشترکین برق دارد که ۷۰ درصد از این مجموع مشترکین خانگی هستند.

بسیج به عنوان همیاران انرژی برق 


فرمانده حوزه بسیج ادارات و کارخانجات رشت با اشاره به استفاده از ظرفیت بسیج در خدمت‌رسانی بهتر اداره برق، گفت: بسیج به عنوان همیاران انرژی در کنار اداره برق برای کاهش مصرف و پیوستن به «طرح قرار همدلی» ایستاده است.

میثاق مهدی زاده    با بیان اینکه جامعه بسیج در کاهش مصرف برق و پیوستن به طرح قرار همدلی نقش فعالی دارد، اظهار کرد:دشمن قسم‌خورده نظام اسلامی از هر روزنه‌ای برای فشار داخلی و تشویش اذهان عمومی استفاده می‌کند.

 فرمانده حوزه بسیج ادارات و کارخانجات رشت  از مقابله با توطئه‌های دشمن  اشاره کرد وافزود:رسانه‌ها  با نقش آفرینی ویژه در آگاهی بخشی و مشارکت مردمی در کاهش مصرف  بزرگترین خنثی‌کنندگان این عرصه به شمار می‌روند.

وی  با بیان اینکه مجموعه بسیج به عنوان «همیاران انرژی» با تمام قوا و همت در خدمت این طرح است،گفت: پویش «همدلی» با برگزاری بسیج محلات و پایگاه‌ها برای تبیین و آگاهی‌رسانی درباره مصرف برق و امرای پویش‌های محله‌محور پیگیری می‌شود.

 

 

برچسب ها: برق ، گیلان ، مشارکت
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