مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان از اجرای طرح های سبا ، مهتاب و قرار همدلی خبر داد و گفت: کاهش مصرف برق در فصل گرما نیازمند مشارکت همگانی است.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ مسعود صادقی خمامی، مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه ای گیلان امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت : صرفه جویی در مصرف برق در فصل گرما مورد توجه عموم قرار گیرد.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان به اجرای پویش ۲۵ درجه ؛ قرار همدلی اشاره کرد و گفت : رسانه ها نقش تاثیر گذاری در کاهش مصرف برق در ایام فصل گرم دارد.

صادقی با تاکید بر اینکه رفع ناترازی نیازمند مشارکت همگانی است، افزود : با جلب مشارکت اجتماعی بسیاری از مسائل می توان مدیریت کرد.



وی خاطر نشان کرد: در فصل گرما ، کشور دچار ناترازی انرژی برق است، لذا کاهش و مدیریت این ناترازی نیازمند همکاری عمومی است .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان به ۴ ماه ناترازی برق اشاره و اذعان داشت : در نیمه اول سال فاز هشدار و فاز اضطرار انرژی برق تعیین شده است، خرداد و شهریور فاز هشدار ، تیر و مرداد فاز اضطراری است .‌

صادقی به توسعه شبکه های برقی و افزایش نیروگاه های جدید اشاره کرد و گفت : با ورود این نیروگاه ها در مدار وضعیت بهتر شده است‌.‌



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان خاطر نشان کرد : کاهش مصرف با اطلاع رسانی و مدیریت در ادارات ، بخش کشاورزی و صنعت مورد توجه دارد.‌

وی با تاکید به اصلاح الگوهای نا متعارف و بد مصرفی اشاره کرد و گفت : قطعی برق برای این مشترکین مورد توجه قرار دارد.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان افزود : تشویق مشترکین با کاهش مصرف از دیگر برنامه های است که دنبال می شود.‌



صادقی به اجرای طرح صبا (سفیران و بهینه سازی انرژی) با هدف مدیریت مصرف برق در استان اشاره کرد و گفت : مسابقه نقاشی برای کودکان و دانش آموزان و طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان با بیان اینکه گیلان به لحاظ تعداد مشترکین چهارمین رکورد دار کشور است، گفت : و از حیث طول شبکه فشار ضعیف و حجم کار رکورد دومین شرکت توزیع کشور محسوب می شود.‌

وی ادامه داد: سال گذشته ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مقادیر شبکه فرسوده سیم کشی و کابل خود نگهدار انجام شده است.

صادقی با بیان اینکه یک هزار ترانسفور ماتور جدید سال گذشته در استان به شبکه گیلان نصب شده است ‌‌‌، گفت : این آمار در استان افزایش خواهد یافت.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان خاطر نشان کرد : افزایش مدار برق و هوشمند سازی در استان از اهم فعالیت های بود که تاکنون انجام شده است .‌



وی خاطر نشان کرد : تدوین نسیم تحول در شبکه برقی گیلان از دیگر برنامه های است که برای استراتژی و ابعاد برنامه های متعدد برنامه ریزی و اجرایی می شود.‌



صادقی به طرح مهتاب اشاره کرد و افزود : با اجرای این طرح مانور و بازدید از کنتورهای مشترکین برق افزایش یافته است.‌

وی به نصب پنل های خورشیدی در استان اشاره کرد و گفت : پاک ترین انرژی بهره گیری از پنل های خورشیدی است این انرژی به صرفه بوده و در کاهش هزینه ها تاثیر دارد، تولید برق یک درآمد درخانواده محسوب می شود.

گفتنی است : گیلان بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مشترکین برق دارد که ۷۰ درصد از این مجموع مشترکین خانگی هستند.

بسیج به عنوان همیاران انرژی برق



فرمانده حوزه بسیج ادارات و کارخانجات رشت با اشاره به استفاده از ظرفیت بسیج در خدمت‌رسانی بهتر اداره برق، گفت: بسیج به عنوان همیاران انرژی در کنار اداره برق برای کاهش مصرف و پیوستن به «طرح قرار همدلی» ایستاده است.

میثاق مهدی زاده با بیان اینکه جامعه بسیج در کاهش مصرف برق و پیوستن به طرح قرار همدلی نقش فعالی دارد، اظهار کرد:دشمن قسم‌خورده نظام اسلامی از هر روزنه‌ای برای فشار داخلی و تشویش اذهان عمومی استفاده می‌کند.

فرمانده حوزه بسیج ادارات و کارخانجات رشت از مقابله با توطئه‌های دشمن اشاره کرد وافزود:رسانه‌ها با نقش آفرینی ویژه در آگاهی بخشی و مشارکت مردمی در کاهش مصرف بزرگترین خنثی‌کنندگان این عرصه به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه مجموعه بسیج به عنوان «همیاران انرژی» با تمام قوا و همت در خدمت این طرح است،گفت: پویش «همدلی» با برگزاری بسیج محلات و پایگاه‌ها برای تبیین و آگاهی‌رسانی درباره مصرف برق و امرای پویش‌های محله‌محور پیگیری می‌شود.