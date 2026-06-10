تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (ع) با گرامیداشت یاد شهدای ارتش، تأکید کرد: ملت و روحانیت همواره دوشادوش نیروهای مسلح در برابر هرگونه خطای دشمنان خواهند ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مراسم معنوی غبارروبی حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) با حضور جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و مسئولین فرهنگی استان فارس برگزار شد.

در این مراسم که با حضور امیر سرتیپ رضایی، فرمانده ارشد ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد و دیگر فرماندهان یگان‌های ارتش در استان، سرهنگ محمدی، فرمانده یگان امنیتی امین ولایت و معاونین اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان فارس برگزار شد، آیت‌الله طاهری شیرازی تولیت حرم مطهر حضور نیرو‌های مسلح در این فضای معنوی را نشان‌دهنده پیوند عمیق میان ارزش‌های دینی و روحیه ایثارگری دانست.

او با تجلیل از دلاورمردی‌های نیرو‌های مسلح کشور، تصریح کرد که جمهوری اسلامی تنها کشوری است که با تکیه بر ایمان و توان نظامی، هژمونی دروغین آمریکا و رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده و آنان را به استیصال واداشته است.

طاهری شیرازی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ارتش، به‌ویژه سپهبدان شهید قرنی، صیاد شیرازی و موسوی و سایر سرلشکران شهید از جمله شهیدان فلاحی، فکوری، نامجو ستاری و نصیرزاده و دیگر شهدای مقتدر ارتش، تصریح کرد: امروز به برکت وجود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش دلاور، ملت ایران هیچ‌گاه احساس ضعف نکرده و نخواهد کرد.

او با اشاره به تقارن این مراسم با ایام مباهله، این روز را یادآور پیروزی حق بر باطل دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که با تکیه بر ایمان الهی و توانمندی نیرو‌های مسلح خود، هیمنه پوشالی آمریکا و رژیم صهیونیستی را در منطقه شکسته است.

تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (ع) با اشاره به عملیات‌های اخیر نیرو‌های مسلح کشورمان علیه دشمنان، اظهار داشت: این اقتدار که منجر به سرافکندگی دشمنان و التماس آنان برای آتش‌بس شد نشان از توانمندی بالای فرزندان این مرز و بوم دارد. ما همواره پشتیبان نیرو‌های مسلح هستیم و به این خدمت‌گزاران جان‌برکف افتخار می‌کنیم.

طاهری شیرازی در پایان با تأکید بر تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا، خاطرنشان کرد: ملت ایران و روحانیت، دوشادوش نیرو‌های مسلح ایستاده‌اند و همان‌طور که تاکنون پشتیبان شما بوده‌ایم، خواهیم بود و با قاطعیت در برابر هرگونه خطای دشمنان ایستادگی خواهیم کرد.