پاسخ به ابهام و گره روزمره، در اجرای آگاهانه «بدرقه و استقبال» نهفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزهایمان با دویدنهای پر استرس شروع میشود و با پناهبردن به خلوتِ موبایل تمام میشود. اما توجه ویژه به دقایق بدرقه و استقبال، این چرخه فرسایشی را برای همیشه دگرگون میکند.
حتماً برای شما هم پیش آمده که صبحها با عجله و بدون کلامی محبتآمیز از هم جدا شوید و عصرها با کلافگی روی مبل بیفتید. پاسخ به این ابهام و گره روزمره، در اجرای آگاهانه «بدرقه و استقبال» نهفته است؛ مهارت ظریفی که مثل یک سپر نامرئی از روان ما و همسرمان در برابر تنشهای بیرون محافظت میکند. وقتی این دو نقطه حیاتی روز را دریابیم، آرامش به خانه برمیگردد.
چرا پنج دقیقه اول و آخر روز حیاتی است؟
شروع و پایان روز کاری، لنگرگاههای عاطفی ذهن ما هستند. وقتی با عجله و استرس از خانه بیرون میزنیم، تمام روز را با همان فرکانس اضطراب سپری میکنیم. از سوی دیگر، بازگشت به خانه و مواجهه با سکوت یا تلویزیون روشن، احساس تنهایی را در روان هر دو نفر تشدید میکند. تغییر این رویه نیازمند کارهای عجیبوغریب نیست. کافی است چند دقیقه اول صبح و چند دقیقه ابتدایی ورود به خانه را بهعنوان حریم امن خانواده به رسمیت بشناسیم. این دقایق کوتاه، انرژی ازدسترفته را بازیابی کرده و بهانهای برای ابراز محبتهای بیصدا هستند.
هنر بدرقه و استقبال؛ ساختن پناهگاه امن
برای اینکه خانه دوباره به همان محلِ آرامش و تجدید قوا تبدیل شود، نیازمند روتینهای کوچک، اما اثربخش هستیم. این گامهای ساده، هنر بدرقه و استقبال را در زندگی ما نهادینه میکنند:
• چای مشترک پیش از رفتن: لازم نیست صبحانه مفصلی بچینید. نوشیدن یک استکان چای در کنار هم، حتی به مدت سه دقیقه، به همسرتان میگوید که حضورش چقدر ارزشمند است.
• یک دعای خیر کوتاه: بدرقهکردن همسر تا دم در و زمزمهکردن یک دعای خیر ساده مثل «خدا به همراهت» یا «روز پربرکتی داشته باشی»، قوت قلبی بینظیر برای تمام روز است.
• شروع مهربانانه: توافق کنید که هنگام بازگشت به خانه، تا پنج دقیقه هیچکس سراغ گوشی یا تلویزیون نرود. یک سلام گرم، یک نگاه مستقیم و پرسیدنِ «امروزت چطور بود؟» معجزه میکند.
شارژ روانی با چند عادت ساده
احیای صمیمیت در زندگی زناشویی از همین تغییراتِ بهظاهر کوچک آغاز میشود. وقتی عصرها با روی گشاده به پیشواز همسرمان میرویم، به او نشان میدهیم که خستگیهایش را میفهمیم. این همدلی، دیوار دفاعی تعارضات کلامی را فرومیریزد. سعی کنید در این دقایق طلایی، از گلهگزاری و مطرحکردن مشکلات خانه پرهیز کنید. اجازه دهید روان همسرتان در این فضای امن آرام بگیرد؛ فرصت برای گفتوگو درباره مسائل همیشه هست، اما لحظه ورود به خانه فقط زمانِ شارژ عاطفی است.
با اجرای همین قدمهای کوچک، خانه دوباره به همان پناهگاه امنی تبدیل میشود که تلاطمهای بیرون را آرام میکند. تأثیر شگفتانگیز بدرقه و استقبال را دستکم نگیرید؛ این دقایق کوتاه، رشتههای محبت را محکمتر از همیشه به هم پیوند میدهند و طراوت را به زندگی شما هدیه میبخشند.
منبع: فارس