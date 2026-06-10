عضو هیات مدیره سازمان بورس در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی صندوق درآمد ثابت ارزی نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - رضا عیوضلو، عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی بیان کرد: در مورد اینکه راه اندازی این صندوق‌ها اکنون به کجا رسیده است، باید بگویم پارسال کلیات این صندوق و چارچوب آن به تأیید شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. متعاقب آن، اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های ارزی به تصویب سازمان بورس رسید و ابلاغ شد.

او افزود: در دی ماه سال ۱۴۰۴، دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزی به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسید. هیئت عالی بانک مرکزی که بالاترین رکن این بانک است، در آن جلسه مقرر شد که چارچوب صدور اجازه نامه از سوی بانک مرکزی برای "مدیر عملیات ارزی" (که جزء ارکان این صندوق است) در قالب یک شیوه‌نامه در هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب برسد.

عضو هیئت مدیره سازمان بورس تصریح کرد: این شیوه‌نامه اخیراً در جلسه ۱۸ خرداد سال ۱۴۰۵ هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده است. امیدواریم با تصویب این شیوه‌نامه، بانک مرکزی مجوز ارکان مدیر عملیات ارزی را صادر کند تا راه برای صدور اولین موافقت اصولی باز شود.

عیوضلو در پاسخ به این سوال که آیا درخواستی برای تأسیس این صندوق‌ها وجود دارد یا خیر؟ گفت: بله، بعد از اینکه دستورالعمل ناظر بر مدیر عملیات ارزی از سوی بانک مرکزی به تصویب رسید، ما درخواست‌های متعددی را از سوی بانک مرکزی شاهد بودیم. بعد از ابلاغ امیدنامه و اساسنامه صندوق توسط سازمان بورس، ما چند درخواست دریافت کردیم که در حال حاضر ۴ درخواست فعال وجود دارد.

او ادامه داد: اما، چون مدیران عملیات ارزی این متقاضیان باید اجازه نامه خود را از سوی بانک مرکزی دریافت کنند، ما نتوانستیم تا الان موافقت اصولی را صادر کنیم. در حال حاضر متقاضیان با توجه به اینکه شیوه‌نامه صدور اجازه نامه به تصویب هیئت عامل رسیده، پیگیر هستند تا اجازه نامه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کنند و ما شاهد صدور موافقت اصولی این صندوق‌ها باشیم.

این مقام مسئول درباره میزان سوددهی این صندوق‌ها خاطرنشان کرد: بازدهی این صندوق‌ها مانند سایر صندوق‌های با درآمد ثابت، بستگی به دارایی‌های آن دارد. دارایی‌های این صندوق شامل سپرده ارزی، گواهی سپرده ارزی و همچنین اوراق ارزی است. طبیعتاً هر چقدر این دارایی‌ها بازدهی بیشتری داشته باشند، شاهد بازدهی بالاتر صندوق خواهیم بود.

او تأکید کرد: ما به بانیان این صندوق‌ها تأکید کرده‌ایم که نهایت تلاش خود را به کار بگیرند تا ارکان، کمترین هزینه را بر صندوق بار کنند تا بیشترین عایدی نصیب سرمایه‌گذاران شود.

عیوضلو در پایان به مزایای این ابزار جدید اشاره کرد و گفت: «مزایای این صندوق مشخص است؛ افراد به‌صورت ارزی وارد و به‌صورت ارزی خارج می‌شوند. یعنی افراد ارز می‌آورند و ارز می‌برند؛ علاوه بر اینکه اصل ارز آنها محفوظ است، یک سود ارزی نیز روی منابع خود دریافت خواهند کرد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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