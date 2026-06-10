سخنگوی دولت اعلام کرد که لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه مراسم سومین سوگ «امین ایران» که به یاد رهبر شهید انقلاب برگزار شد، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب نگاههای بلندی برگرفته از منظر قرآنی و در حوزههای مختلف از جمله توجه به زنان و علم و توجه متوازن به همه موضوعات داشتند و نگاه ایشان، نگاهی آموزنده بود.
وی افزود: طبیعتا سالهای درازی باید از نگاههایی که ایشان برای ما تبیین کردند و منظرهایی که برای ما ترسیم کردند، بیاموزیم.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس، گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است.
موضوع محله محوری در دستور کار دولت است
مهاجرانی درباره طرح محله محوری گفت: یکی از موضوعاتی که دولت بهطور جدی دنبال میکند، طرح محلهمحوری است که در حال حاضر با توجه به اثری که مساجد میتوانند داشته باشند، این نهاد مذهبی بهعنوان محور اصلی طرح در نظر گرفته شدهاند.
وی ادامه داد: موضوعاتی نظیر آموزش، حمایت، بهداشت و درمان و سایر مسائل مرتبط، در این چارچوب بهصورت کامل در حال طراحی است و وزارت کشور به همراه استانداری تهران اجرای این طرح را در یکی از مناطق آغاز کردهاند.
سخنگوی دولت در پایان گفت: امیدوارم نتایجی که از اجرای این طرح به دست میآید و نقشی که زنان میتوانند در این زمینه ایفا کنند، قابل تسری به سایر نقاط ایران باشد.